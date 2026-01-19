Se você tem sementes de melão em casa, você tem um tesouro nas mãos: o que fazer com elas

Normalmente descartadas, as sementes de melão podem ser reaproveitadas de várias formas e oferecem benefícios que vão da alimentação aos cuidados naturais

Layne Brito - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Na hora de cortar o melão, é comum que as sementes vão direto para o lixo. O que pouca gente sabe é que elas podem ser reaproveitadas e escondem um verdadeiro potencial nutritivo e funcional.

Ricas em fibras, gorduras boas e minerais, as sementes de melão podem se transformar em um ingrediente versátil para o dia a dia.

Uma das formas mais simples de aproveitamento é o consumo.

Depois de bem lavadas e secas, as sementes podem ser torradas no forno ou na frigideira e usadas como petisco, além de complementarem saladas, iogurtes e vitaminas.

Quando trituradas, viram uma farinha que pode ser adicionada a massas, pães, bolos e mingaus, ajudando a enriquecer o valor nutricional das receitas.

As sementes também são conhecidas por conterem nutrientes como magnésio, zinco e antioxidantes, que contribuem para o funcionamento do organismo.

Em algumas culturas, elas são usadas na preparação de bebidas naturais, batidas com água ou leite vegetal, formando uma mistura cremosa e nutritiva.

Outro uso comum está no cuidado com plantas.

As sementes podem ser reaproveitadas para o cultivo do próprio melão, desde que sejam bem secas e armazenadas corretamente.

Basta escolher um local com boa incidência de sol, solo fértil e regas regulares para iniciar o plantio em casa ou na horta.

Além disso, há quem utilize as sementes trituradas em receitas caseiras voltadas para cuidados naturais, como esfoliações suaves, aproveitando a textura quando bem processadas.

O reaproveitamento evita desperdício e transforma algo que seria descartado em um recurso útil.

Pequenas mudanças de hábito, como reaproveitar sementes de frutas, ajudam não apenas no bolso, mas também no consumo consciente e sustentável.

O que antes parecia resto pode, na prática, virar um aliado na rotina.

