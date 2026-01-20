Lista completa de todos os países que brasileiros podem visitar sem visto em 2026
Veja os destinos onde o passaporte brasileiro entra sem visto em 2026 e os lugares que pedem só autorização eletrônica
Em 2026, o passaporte brasileiro segue abrindo portas, e, em muitos casos, sem aquela etapa chata de visto no consulado. O detalhe é que “sem visto” nem sempre significa “sem burocracia”: alguns destinos pedem uma autorização online (tipo eTA/ETA), mesmo mantendo a isenção.
A seguir, você confere a lista completa (por regiões) dos países e territórios onde brasileiros podem entrar sem visto prévio em 2026, com base em levantamentos internacionais atualizados para o ano.
Américas e Caribe: os clássicos de última hora (e sem susto no consulado)
Para quem quer viajar sem planejamento com meses de antecedência, Américas e Caribe costumam ser o caminho mais rápido. Além disso, em parte da América do Sul, dá até para entrar com RG (em boas condições), graças a acordos regionais.
Na prática, isso significa mais flexibilidade para promoções, férias curtas e aquela escapada que nasce numa quinta-feira. Só não esqueça: imigração pode pedir passagem de volta, hospedagem e comprovação de recursos, mesmo sem visto.
Sem visto em 2026 (Américas/Caribe e arredores): Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bermudas; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Costa Rica; Curaçao; Dominica; República Dominicana; Equador; El Salvador; Ilhas Malvinas; Granada; Groenlândia; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; Montserrat; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Santa Lúcia; Santa Helena; São Martinho; São Pedro e Miquelon; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Uruguai; Venezuela.
Europa: onde o “sem visto” vale ouro para turismo (e exige atenção aos dias)
A Europa é a queridinha de quem quer “fazer vários países numa tacada só”. Em boa parte do continente, brasileiros entram sem visto para turismo, mas é essencial respeitar o limite de permanência que cada regra impõe (especialmente em áreas integradas).
Outra dica prática: mesmo sem visto, a imigração pode barrar entrada se faltar seguro, reserva, roteiro ou dinheiro suficiente. E as exigências podem variar entre países e territórios, então vale checar antes de embarcar.
Sem visto em 2026 (Europa e territórios europeus): Albânia; Andorra; Áustria; Belarus; Bélgica; Bósnia e Herzegovina; Bulgária; Croácia; Chipre; República Tcheca; Dinamarca; Estônia; Ilhas Faroé; Finlândia; França; Geórgia; Alemanha; Gibraltar; Grécia; Hungria; Islândia; Irlanda; Itália; Kosovo; Letônia; Liechtenstein; Lituânia; Luxemburgo; Malta; Moldávia; Mônaco; Montenegro; Países Baixos; Macedônia do Norte; Noruega; Polônia; Portugal; Romênia; Rússia; San Marino; Sérvia; Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Suécia; Suíça; Tunísia; Ucrânia; Cidade do Vaticano.
Ásia, África e Oceania: destinos “diferentões” e o grupo que pede autorização eletrônica
Se a ideia é fugir do óbvio, 2026 continua favorável para brasileiros em partes da Ásia, África e Oceania, com opções que vão do urbano (Japão, Singapura) ao paradisíaco (ilhas do Pacífico).
Aqui, o pulo do gato é separar isenção de visto de autorização eletrônica: você não tira visto no passaporte, mas pode precisar preencher um formulário online e pagar uma taxa antes do embarque.
Sem visto em 2026 (Ásia/África/Oceania e territórios): Angola; Armênia; Botsuana; China; Ilhas Cook; Essuatíni; Fiji; Polinésia Francesa; Antilhas Francesas; Hong Kong; Indonésia; Irã; Japão; Cazaquistão; Kiribati; Quirguistão; Malásia; Maurício; Mayotte; Micronésia; Marrocos; Namíbia; Nova Caledônia; Territórios Palestinos; Filipinas; Senegal; Singapura; África do Sul; São Tomé e Príncipe; Tadjiquistão; Tailândia; Turquia; Emirados Árabes Unidos; Uzbequistão; Vanuatu; Wallis e Futuna; Reunião.
Sem visto, mas com autorização eletrônica (eTA/ETA) em 2026: Israel; Quênia; Nova Zelândia; São Cristóvão e Névis; Coreia do Sul; Sri Lanka; Reino Unido.
