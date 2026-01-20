Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha na quinta (22)

Apesar de ministro não ter autorizado que ex-presidente ficasse preso em casa, mudança para a Papudinha foi vista como positiva

Folhapress - 20 de janeiro de 2026

Tarcísio de Freitas, atual governador de ão Paulo (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

LUÍSA MARTINS – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no local conhecido como Papudinha.

O magistrado marcou para quinta-feira (22) a ida do governador à sala de Estado-Maior localizada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde Bolsonaro está detido.

Moraes também liberou a visita de Diego Torres Dourado, irmão de Michelle Bolsonaro, no dia 28 de janeiro, e de Bruno Scheid, integrante do PL, no dia 29.

O pedido para que o encontro ocorresse foi protocolado pela defesa de Bolsonaro nesta segunda-feira (19), dias após ele ser transferido de uma sala na sede da PF para a Papudinha.

Para aliados do ex-presidente, Tarcísio teve papel relevante na transferência porque atuou junto a ministro do Supremo pedindo que Bolsonaro fosse colocado em regime domiciliar.

Apesar de Moraes não ter autorizado que o ex-presidente ficasse preso em casa, a mudança para a Papudinha foi vista como positiva por pessoas próximas porque ele teria melhores condições.

Condenado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro foi retirado do regime domiciliar e enviado para a Superintendência da PF em Brasília em novembro, após tentar violar a sua tornozeleira eletrônica, segundo ele, por “curiosidade”.

Seus médicos atribuíram o episódio a uma confusão mental causada por medicamentos. Segundo especialistas, os remédios usados pelo ex-presidente são seguros e em casos raros podem causar delírio.

Desde que o ex-presidente foi colocado em regime fechado, sua defesa fez uma série de pedidos a Moraes, de Smart TV a redução de ruídos do ar condicionado, e a família tem falado em supostos riscos à saúde que ele correria fora de casa. A mobilização aumentou após Bolsonaro sofrer uma queda, e os exames detectarem traumatismo craniano leve.