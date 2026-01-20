Pessoas que são duas caras costumam apresentar essas características sutis para enganar, segundo a psicologia

Aprenda a identificar os sinais psicológicos de pessoas falsas e saiba como se proteger de comportamentos tóxicos e manipuladores no dia a dia

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Conviver com uma uma pessoa considerada falsa, que muda de personalidade conforme a conveniência é um dos maiores desafios nas relações humanas contemporâneas. Muitas vezes, a decepção não vem de um inimigo declarado, mas de quem está ao nosso lado, oferecendo apoio constante.

A psicologia explica que o comportamento “duas caras” raramente é óbvio ou explosivo desde o primeiro contato. Na verdade, ele se manifesta através de sinais quase imperceptíveis que visam ganhar a confiança da vítima antes de iniciar qualquer manipulação.

Entender esses mecanismos é essencial para preservar a saúde mental e evitar frustrações profundas em círculos sociais ou no trabalho. Confira como a ciência decifra as máscaras da hipocrisia e as estratégias usadas para esconder a verdadeira face.

O excesso de bajulação e o mimetismo social

Um dos primeiros sinais identificados por especialistas é o elogio desproporcional e a concordância absoluta com suas opiniões. Pessoas falsas costumam usar a lisonja exagerada como uma ferramenta para baixar suas guardas emocionais com rapidez.

Essa técnica cria uma falsa sensação de afinidade e segurança, facilitando a extração de informações pessoais valiosas. Quando alguém concorda com tudo o que você diz, sem nunca questionar, pode estar apenas espelhando seus desejos para ganhar vantagem futura.

Além disso, essas pessoas costumam mudar radicalmente de comportamento dependendo do grupo em que estão inseridas no momento. Elas funcionam como “camaleões sociais”, adaptando valores e discursos apenas para serem aceitas ou para manipular a percepção de terceiros.

Inconsistência narrativa e o hábito de difamar terceiros

A inconsistência é a marca registrada de quem possui duas faces, pois manter várias versões da realidade é uma tarefa exaustiva. Você pode notar que os detalhes de uma mesma história mudam sutilmente dependendo de quem é o ouvinte na ocasião.

Outra característica clássica é a disposição para falar mal de conhecidos pelas costas enquanto mantém uma postura amigável na frente deles. Se alguém compartilha segredos de outros com você sem hesitar, é muito provável que faça o mesmo com as suas confidências.

Esses indivíduos utilizam a fofoca como uma moeda de troca para estabelecer conexões rápidas e superficiais com os outros. Ao criar pequenos conflitos entre terceiros, eles conseguem se posicionar como neutros ou conselheiros, mantendo o controle emocional da situação.

A busca por validação e a ausência de empatia real

Por trás da máscara de bondade, costuma haver um vazio de empatia genuína e uma necessidade patológica de ser validado. O interesse dessas pessoas é quase sempre transacional, o que significa que elas são gentis apenas enquanto você for útil.

Note como o comportamento delas muda drasticamente quando você passa por uma fase de vulnerabilidade ou não pode mais oferecer favores. O apoio que antes parecia incondicional desaparece subitamente, sendo substituído por uma frieza difícil de justificar racionalmente.

A psicologia alerta que identificar esses traços precocemente é o melhor caminho para estabelecer limites saudáveis em qualquer relação. Observar as ações concretas em vez das palavras doces é a estratégia fundamental para não cair em armadilhas de personalidades manipuladoras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!