Simulador do INSS mostra quanto tempo ainda falta para se aposentar e o valor do benefício

Uma ferramenta online pode mudar sua visão sobre o futuro financeiro antecipadamente

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ GOV.br)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza uma ferramenta digital que ajuda trabalhadores e contribuintes brasileiros a visualizar quanto tempo ainda falta para se aposentar e qual pode ser o valor estimado do benefício previdenciário.

A ferramenta, disponível no portal e no aplicativo Meu INSS, se torna cada vez mais importante diante das regras de aposentadoria atualizadas para 2026.

O serviço chamado “Simular Aposentadoria” utiliza as informações cadastradas no sistema do INSS, como tempo de contribuição, idades e vínculos de trabalho, para gerar uma projeção personalizada.

Ao acessar o Meu INSS com CPF e senha, o segurado pode conferir os dados e ajustá-los antes da simulação, como incluir períodos de trabalho ou corrigir datas.

A calculadora projeta o tempo que falta para um trabalhador cumprir os requisitos legais de aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, incluindo as regras de transição da Reforma da Previdência em vigor.

Esses critérios mudam gradualmente até 2031/2033, com exigências diferentes conforme o ano de contribuição e idade do segurado.

Além de mostrar quanto tempo ainda falta para se aposentar, a ferramenta também pode estimar o valor do benefício, desde que o segurado esteja a até cinco anos de atingir os requisitos legais para o benefício.

É importante lembrar que o resultado é uma projeção e não garante o direito ao benefício, o INSS só confirma após análise formal do pedido e dos documentos apresentados.

Essa simulação serve como um importante instrumento de planejamento previdenciário para quem deseja se programar financeiramente e entender diferentes cenários antes de solicitar a aposentadoria. A consulta é gratuita e pode ser feita a qualquer momento para acompanhar a evolução do tempo de contribuição.

Como fazer sua simulação:

– Acesse o Meu INSS/Informe seu CPF com a senha de acesso

– Toque em “Do que você precisa?”

– Digite “Simular aposentadoria” e depois coloque seus dados

– Toque em “Recalcular” e visualiza o resultado, baixe o PDF completo ou solicite a aposentadoria

