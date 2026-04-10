Morador surpreende ao usar jet ski em avenida alagada após forte chuva em Campinorte

Segundo o Cimehgo, a chuva na região Norte de Goiás chegou a quase 30 milímetros em cerca de uma hora

Ícaro Gonçalves - 10 de abril de 2026

Cenas mostram Avenida Lino Prado alagada, em Campinorte (Imagens: Captura de tela/Instagram)

Se lembra do antigo comercial “os carros são como as lanchas e as motos são como os jet skis”? Pois ele se tornou realidade, na última quinta-feira (09), no município goiano de Campinorte. Um morador resolveu usar um jet ski para trafegar por uma avenida alagada da cidade.

A cena inusitada ocorreu logo após o forte temporal que atingiu o Norte goiano, próximo a um posto de combustíveis da Avenida Lino Prado. As cenas foram registradas por uma funcionária do local.

Nas imagens o homem não identificado pilotava a moto aquática sobre a avenida comercial submersa, se divertindo com a situação.

De acordo com os dados monitorados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva na região chegou a quase 30 milímetros em cerca de uma hora.

Além da chuva, o temporal trouxe ventos fortes e incidência severa de raios, o que obrigou comerciantes locais a interromperem o atendimento e desligarem equipamentos por precaução.

Ainda de acordo com o Cimehgo, o temporal deve continuar nos próximos dias. Para o sábado (11) e o domingo (12), a previsão é de tempestades isoladas em 55 municípios, com acumulados que podem chegar a 30mm por hora na região Norte.

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