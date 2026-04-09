Pouca gente sabe, mas idosos com 60 anos ou mais podem viajar de graça e economizar em passeios interestaduais

Carteira da Pessoa Idosa garante viagens interestaduais gratuitas ou com desconto para quem tem 60+ e atende aos critérios de renda

Gustavo de Souza - 09 de abril de 2026

Terminal Rodoviário de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Muita gente passa por esse direito sem perceber, mas o benefício existe e pode aliviar bastante o orçamento.

Idosos com 60 anos ou mais podem, sim, viajar de graça em trajetos interestaduais, desde que cumpram os critérios previstos pelo governo federal: renda individual de até dois salários mínimos e inscrição atualizada no CadÚnico.

Nesse contexto, a Carteira da Pessoa Idosa funciona como instrumento de comprovação. Com ela, o passageiro pode acessar uma das duas vagas gratuitas reservadas em cada veículo do serviço convencional interestadual. Se essas vagas já estiverem preenchidas, a empresa deve oferecer desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

Apesar do que muita gente imagina, a gratuidade não é automática apenas pela idade. O benefício vale para os idosos de baixa renda e inscritos no Cadastro Único.

A carteira não cria o direito sozinha, mas facilita seu exercício. Ela é aceita para viagens interestaduais em ônibus, trens e embarcações dentro das regras do serviço convencional.

A emissão do documento pode ser feita gratuitamente pela internet, no portal oficial do governo, com login Gov.br. Quem tiver dificuldade também pode buscar atendimento presencial, inclusive em unidades do CRAS.

Em situações excepcionais, o Poder Público pode fornecer uma declaração provisória até a emissão da versão definitiva. Para usar o benefício, o idoso precisa chegar ao terminal com antecedência, já que a ANTT orienta comparecimento de até 30 minutos antes do embarque.

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