Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: a 6ª cidade mais populosa do Brasil surpreende com qualidade de vida e destaque na gastronomia

Capital mineira une custo acessível, gastronomia premiada e qualidade de vida elevada, atraindo moradores de todo o Brasil

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Sem fazer alarde, a sexta cidade mais populosa do país vem chamando atenção por um conjunto de fatores que vão muito além do tamanho da população.

Entre tradição, modernidade e um estilo de vida mais equilibrado, a capital mineira conquista moradores e visitantes.

Belo Horizonte, sexta cidade mais populosa do país, combina infraestrutura de metrópole com um ritmo considerado mais tranquilo que o de outros grandes centros.

Fundada em 1897 e planejada antes mesmo de Brasília, a cidade acumula indicadores positivos, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,810, considerado muito alto.

Qualidade de vida

Um dos principais diferenciais está no custo de vida, geralmente mais baixo que o de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Esse fator, aliado à boa oferta de serviços, segurança em bairros estratégicos e acesso à educação de qualidade, atrai cada vez mais moradores.

Regiões como Savassi, Lourdes e Belvedere concentram alto padrão e vida urbana intensa, enquanto áreas como Pampulha e Buritis oferecem mais tranquilidade, mantendo boa infraestrutura.

Gastronomia e cultura

Reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia desde 2019, Belo Horizonte construiu uma identidade forte baseada na culinária mineira.

A cidade se destaca pela alta concentração de bares e pela tradição dos botecos, que fazem parte da rotina local.

Além disso, pontos como o Mercado Central e o Conjunto da Pampulha reforçam o valor cultural da capital.

A região da Pampulha, inclusive, é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade, reunindo obras assinadas por Oscar Niemeyer.

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