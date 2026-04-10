Ansiedade pode garantir benefícios no INSS: entenda quando a condição pode ser reconhecida como deficiência

Transtorno pode gerar direito a benefícios previdenciários quando há impacto real e contínuo na vida do trabalhador

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A ansiedade, muitas vezes vista como algo comum, pode trazer impactos profundos quando se torna intensa e persistente. Em alguns casos, o transtorno pode garantir acesso a benefícios previdenciários.

Porem, nem todo quadro de ansiedade garante benefícios. No entanto, quando o transtorno afeta diretamente a rotina, o trabalho, o foco e o convívio social, ele passa a ser considerado uma limitação relevante.

Além disso, o impacto precisa ocorrer de forma contínua e significativa.

Quais benefícios podem ser liberados

Quando o trabalhador comprova a condição, ele pode acessar direitos previdenciários.

Entre eles:

aposentadoria com regras diferenciadas

redução no tempo de contribuição

benefícios por incapacidade

análise individual da situação

Assim, o INSS considera as limitações reais do trabalhador.

Avaliação médica define o acesso

O trabalhador precisa passar por perícia médica.

Além disso, ele deve apresentar laudos e documentos que comprovem a condição.

Por isso, o acompanhamento profissional faz diferença no processo.

Nem todo caso garante benefício

A ansiedade leve não gera direito automático.

Ou seja, apenas casos que realmente limitam a vida do trabalhador entram na análise.

Assim, cada situação passa por avaliação individual.

Por que buscar orientação é importante

Muitas pessoas enfrentam o problema sem conhecer seus direitos.

Além disso, o desconhecimento pode atrasar o acesso aos benefícios.

Por isso, buscar orientação especializada ajuda a entender o que é possível em cada caso.

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