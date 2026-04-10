Ansiedade pode garantir benefícios no INSS: entenda quando a condição pode ser reconhecida como deficiência

Transtorno pode gerar direito a benefícios previdenciários quando há impacto real e contínuo na vida do trabalhador

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Advogada alerta: INSS pode monitorar suas redes sociais e usar postagens para cancelar benefício
(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A ansiedade, muitas vezes vista como algo comum, pode trazer impactos profundos quando se torna intensa e persistente. Em alguns casos, o transtorno pode garantir acesso a benefícios previdenciários.

Porem, nem todo quadro de ansiedade garante benefícios. No entanto, quando o transtorno afeta diretamente a rotina, o trabalho, o foco e o convívio social, ele passa a ser considerado uma limitação relevante.

Além disso, o impacto precisa ocorrer de forma contínua e significativa.

Leia também

Quais benefícios podem ser liberados

Quando o trabalhador comprova a condição, ele pode acessar direitos previdenciários.

Entre eles:

  • aposentadoria com regras diferenciadas
  • redução no tempo de contribuição
  • benefícios por incapacidade
  • análise individual da situação

Assim, o INSS considera as limitações reais do trabalhador.

Avaliação médica define o acesso

O trabalhador precisa passar por perícia médica.

Além disso, ele deve apresentar laudos e documentos que comprovem a condição.

Por isso, o acompanhamento profissional faz diferença no processo.

Nem todo caso garante benefício

A ansiedade leve não gera direito automático.

Ou seja, apenas casos que realmente limitam a vida do trabalhador entram na análise.

Assim, cada situação passa por avaliação individual.

Por que buscar orientação é importante

Muitas pessoas enfrentam o problema sem conhecer seus direitos.

Além disso, o desconhecimento pode atrasar o acesso aos benefícios.

Por isso, buscar orientação especializada ajuda a entender o que é possível em cada caso.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.