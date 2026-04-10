Ansiedade pode garantir benefícios no INSS: entenda quando a condição pode ser reconhecida como deficiência
Transtorno pode gerar direito a benefícios previdenciários quando há impacto real e contínuo na vida do trabalhador
A ansiedade, muitas vezes vista como algo comum, pode trazer impactos profundos quando se torna intensa e persistente. Em alguns casos, o transtorno pode garantir acesso a benefícios previdenciários.
Porem, nem todo quadro de ansiedade garante benefícios. No entanto, quando o transtorno afeta diretamente a rotina, o trabalho, o foco e o convívio social, ele passa a ser considerado uma limitação relevante.
Além disso, o impacto precisa ocorrer de forma contínua e significativa.
Quais benefícios podem ser liberados
Quando o trabalhador comprova a condição, ele pode acessar direitos previdenciários.
Entre eles:
- aposentadoria com regras diferenciadas
- redução no tempo de contribuição
- benefícios por incapacidade
- análise individual da situação
Assim, o INSS considera as limitações reais do trabalhador.
Avaliação médica define o acesso
O trabalhador precisa passar por perícia médica.
Além disso, ele deve apresentar laudos e documentos que comprovem a condição.
Por isso, o acompanhamento profissional faz diferença no processo.
Nem todo caso garante benefício
A ansiedade leve não gera direito automático.
Ou seja, apenas casos que realmente limitam a vida do trabalhador entram na análise.
Assim, cada situação passa por avaliação individual.
Por que buscar orientação é importante
Muitas pessoas enfrentam o problema sem conhecer seus direitos.
Além disso, o desconhecimento pode atrasar o acesso aos benefícios.
Por isso, buscar orientação especializada ajuda a entender o que é possível em cada caso.
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