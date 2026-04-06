Deixar 5 cravos-da-índia no congelador: entenda para que serve e por que fazer, segundo donas de casa

Um truque simples e acessível pode transformar a higiene do seu congelador, eliminando odores e trazendo mais frescor sem o uso de produtos químicos

Daniella Bruno - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter a cozinha limpa e organizada vai muito além da aparência. Pequenos hábitos do dia a dia fazem toda a diferença na conservação dos alimentos e na qualidade do ambiente dentro de casa. Por isso, soluções simples e naturais têm ganhado espaço na rotina doméstica.

Entre essas práticas, alguns truques se destacam justamente por serem fáceis de aplicar e extremamente eficazes. É o caso do uso de cravos-da-índia no congelador, uma técnica que ajuda a eliminar odores e melhorar a higiene do eletrodoméstico de forma prática.

Por que esse truque funciona tão bem

Em primeiro lugar, o cravo-da-índia possui um aroma forte e característico. Essa fragrância atua diretamente na neutralização de odores desagradáveis que costumam se acumular no congelador devido ao armazenamento de diferentes alimentos.

Além disso, o segredo está no eugenol, um composto presente no cravo que possui propriedades antibacterianas e antifúngicas. Dessa forma, o ambiente se torna menos propício para a proliferação de microrganismos, contribuindo para uma sensação maior de limpeza.

Como resultado, você não apenas elimina cheiros indesejados, mas também melhora a conservação do espaço onde guarda seus alimentos. Ou seja, é uma solução simples que atua em diferentes frentes ao mesmo tempo.

Como aplicar corretamente no dia a dia

Para começar, você deve separar cerca de cinco cravos-da-índia. Em seguida, coloque-os em um recipiente pequeno e aberto, ou envolva-os em um pedaço de gaze ou tecido fino.

Depois disso, posicione o recipiente em um canto do congelador. É importante escolher um local onde ele não atrapalhe a organização dos alimentos. Além disso, evite deixar os cravos soltos ou em contato direto com a comida, para não interferir no sabor.

Outro ponto essencial é a manutenção. Para garantir a eficácia do truque, substitua os cravos a cada uma ou duas semanas. Assim, você mantém o efeito aromático e as propriedades naturais sempre ativas.

Vantagens além da limpeza

Além da praticidade, esse método também se destaca por ser econômico. Você não precisa investir em produtos específicos ou industrializados para manter o congelador livre de odores.

Da mesma forma, é uma alternativa mais sustentável. Ao evitar o uso de produtos químicos, você reduz o impacto ambiental e mantém um ambiente mais saudável dentro de casa.

Outro detalhe interessante é que, em algumas tradições, o cravo-da-índia também está associado à purificação energética dos ambientes. Embora essa interpretação seja cultural, ela reforça a ideia de um espaço mais equilibrado e agradável.

Por fim, vale destacar que incorporar esse tipo de hábito na rotina contribui para uma cozinha mais organizada e funcional. Pequenas ações, quando feitas com frequência, geram grandes resultados no dia a dia.

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