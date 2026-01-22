Pessoas com QI elevado e inteligência acima da média costumam nascer nestes meses, segundo pesquisas

Estudos indicam que fatores sazonais podem influenciar o desenvolvimento cognitivo, associando determinados meses de nascimento a níveis mais altos de inteligência

Layne Brito - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Gabriel Freitas)

Pesquisas sobre desenvolvimento humano têm apontado uma curiosa relação entre o mês de nascimento e o desempenho cognitivo ao longo da vida.

De acordo com estudos conduzidos em diferentes países, pessoas com QI elevado e inteligência acima da média tendem a nascer com maior frequência em alguns períodos específicos do ano, o que levanta debates sobre a influência de fatores ambientais no desenvolvimento do cérebro.

Os pesquisadores explicam que o fenômeno não está ligado à astrologia, mas a condições como exposição solar durante a gestação, níveis de vitamina D, alimentação materna, estímulos cognitivos precoces e até o período do ano em que a criança inicia a vida escolar.

Esses elementos, combinados, podem favorecer o desenvolvimento neurológico nos primeiros anos de vida.

Entre os meses mais citados nos levantamentos estão setembro, outubro e novembro.

Crianças nascidas nesse período costumam ter vantagem no início da vida escolar, já que, em muitos países, são as mais velhas da turma, o que pode refletir em melhor desempenho acadêmico, maior confiança e estímulos intelectuais mais consistentes desde cedo.

Outros estudos também apontam janeiro e fevereiro como meses associados a indicadores cognitivos mais elevados.

A explicação está relacionada às condições gestacionais, já que o último trimestre da gravidez ocorre em meses com maior incidência de luz solar em várias regiões, favorecendo a produção de vitamina D, essencial para o desenvolvimento cerebral do feto.

Especialistas ressaltam, no entanto, que o mês de nascimento não determina a inteligência de uma pessoa. O QI e as habilidades cognitivas são resultado de uma combinação complexa entre genética, ambiente familiar, educação, estímulos emocionais e sociais ao longo da vida.

Apesar disso, os dados reforçam a importância dos cuidados durante a gestação e da oferta de estímulos adequados na infância, fatores considerados decisivos para o pleno desenvolvimento intelectual, independentemente do mês em que a pessoa nasceu.

