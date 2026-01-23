Conheça a cidade brasileira escondida dentro da montanha que tem piscinas termais e surpreende até os moradores

Nessa cidade, túneis de antigas minas viraram atrações com passeios, cristais gigantes e até piscinas dentro da rocha

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

No coração de Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, a paisagem esconde um segredo que só aparece quando se entra na montanha. O que parece apenas mais uma cidade do interior ganha outra dimensão em vídeos que mostram túneis de pedra, galerias subterrâneas e experiências montadas onde antes havia extração.

As imagens revelam um roteiro que mistura aventura, curiosidade e aquele tipo de surpresa que até quem mora por perto diz não esperar. Em vez de um “passeio comum”, o que aparece é uma cidade que se reinventa debaixo da rocha.

Túneis, minas e a sensação de entrar em outro mundo

O vídeo começa com a entrada de um complexo que leva ao interior da montanha, em um ambiente que remete às antigas minas. Lá dentro, o caminho segue por corredores de pedra, com piso úmido e iluminação que destaca o relevo natural do local.

Em alguns trechos, dá para ver que o passeio passa por galerias amplas e áreas mais estreitas, como se o visitante estivesse atravessando diferentes salas subterrâneas. A sensação é de estar caminhando por um cenário bruto, esculpido pelo tempo e pela atividade humana.

A gravação também mostra a proposta de transformar esse subterrâneo em atração turística. Não é só visita guiada: o roteiro inclui experiências que aproximam o público do que existe “embaixo” da cidade.

Piscina dentro da caverna e experiências fora do óbvio

Em uma das cenas mais marcantes, aparece uma piscina instalada dentro de uma caverna, com iluminação azul refletindo na água e nas rochas ao redor. O ambiente tem um clima cinematográfico, com pilares naturais e pontos de luz que deixam o espaço ainda mais diferente do que se espera encontrar em uma visita ao interior.

O vídeo ainda cita passeios de quadriciclo como parte do que dá para fazer na região, reforçando o lado mais aventureiro do destino. A proposta é unir natureza, estrutura turística e o impacto visual do subterrâneo em um mesmo roteiro.

Além disso, surge um espaço identificado como “Container – Pousada & Spa Mina Beer”, com cena de banheira de hidromassagem e torneiras ao fundo. A impressão é de que a cidade também aposta em opções de descanso e experiência temática para quem quer ficar mais tempo.

Cristais gigantes, a “praça com a pirâmide” e a capital da pedra ametista

Em outro trecho, o vídeo destaca grandes peças de ametista expostas, com menção a uma loja chamada “Minerais do Brasil”, apresentada como “a maior loja de cristais da América”. As imagens mostram prateleiras cheias de geodos roxos e rochas ornamentais em tamanhos impressionantes.

O conteúdo também menciona Ametista do Sul como considerada a “capital mundial da pedra ametista”, conectando o turismo atual à identidade mineral que marca a cidade. É essa fama que ajuda a explicar por que tantas atrações giram em torno das minas e dos cristais.

Por fim, aparece a referência à “famosa praça com a pirâmide”, registrada em um espaço interno com teto envidraçado e paredes revestidas por pedras escuras. A cena reforça o tom de “cidade diferente”, onde até pontos urbanos parecem dialogar com o universo subterrâneo.

Confira mais da cidade no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Soporviajar • Álvaro Ferreira e Clariana Brendler (@soporviajar)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!