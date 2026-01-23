Leilão da Receita em SP tem iPhones, joias, veículos e antiguidades

Propostas podem ser enviadas de forma online das 08h da próxima quinta-feira (29) até as 21h do dia 02 de fevereiro

Folhapress - 23 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de celulares da marca iPhone. (Foto: Divulgação)

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Receita Federal realiza em janeiro um leilão eletrônico em São Paulo com centenas de lotes que incluem smartphones, notebooks, joias, obras de arte, itens de decoração e veículos. As propostas podem ser enviadas das 8h da próxima quinta-feira (29) até as 21h do dia 2 de fevereiro, exclusivamente pelo Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo portal e-CAC.

Para participar, o interessado precisa ter conta Gov.br com selo de confiabilidade prata ou ouro. O acesso é feito pelo site da Receita, em “Participar de leilão eletrônico”. Dentro do sistema, é necessário selecionar o edital do leilão da 8ª Região Fiscal, escolher o lote desejado e registrar a proposta. Cada participante pode enviar apenas uma proposta por lote, mas é possível alterá-la ou excluí-la até o fim do prazo.

Entre os itens mais disputados estão os smartphones. Um iPhone 16 Pro Max aparece com lance inicial de R$ 4.500 no lote 247. Já dois iPhone 15 com acessórios são ofertados por R$ 1.400 no lote 244 e por R$ 1.300 no lote 246. O lote 204 traz ainda um smartphone da marca Blackview por R$ 800.

O edital, no entanto, impõe limites para pessoas físicas na compra de eletrônicos. Cada CPF pode apresentar propostas para até três lotes da categoria “celular/acessório” e até quatro lotes de informática, como notebooks e computadores.

Na área de informática, o lote 224 oferece um notebook gamer da MSI por R$ 4.300. Já o lote 182 reúne sete notebooks usados, incluindo Macbooks, com lance mínimo de R$ 3.600. Para quem busca consoles, o lote 219 traz cinco PlayStation 5 e um Xbox por R$ 2.700.

Itens para casa também aparecem entre os destaques. Um ar-condicionado é leiloado por R$ 4.200 no lote 221. No lote 222, um robô aspirador de pó com função de esfregão tem lance inicial de R$ 3.400.

O leilão reserva diversos lotes para joias e pedras preciosas. Os lotes 15 a 22 reúnem esmeraldas, diamantes, rubis, tanzanitas, turmalinas e quartzos, com preços que variam de R$ 9.000 a R$ 150 mil. Já o lote 23 inclui acessórios de ouro branco 18 quilates com diamantes, esmeraldas e safiras negras, por R$ 30 mil. Segundo o edital, lotes de joias não podem ser visitados presencialmente antes do leilão.

Entre itens de luxo e decoração, o lote 50 traz um colar da Swarovski banhado a ouro rosé e uma pulseira da Pandora por R$ 600. No lote 51, um bracelete da Swarovski também é leiloado por R$ 600. Já o lote 52 oferece um vaso de porcelana da Versace por R$ 2.000.

O edital inclui ainda obras de arte e antiguidades. Um quadro do pintor haitiano Henri-Robert Brésil é leiloado por R$ 500 no lote 58. Há também um conjunto com 18 quadros no lote 24, com lance inicial de R$ 100, e diversas pinturas antigas no lote 32, por R$ 1.000.

Para colecionadores, o lote 61 reúne moedas e notas venezuelanas por R$ 5.000. O lote 176 traz selos da China e moedas da FAB (Força Aérea Brasileira) por R$ 3.400, enquanto o lote 201 oferece discos de vinil por R$ 1.000.

Na seção de veículos, o leilão inclui um Volkswagen Taos 2024 por R$ 80 mil no lote 284 e um Nissan Fairlady 2003 por R$ 42 mil no 287. Também aparecem dois Chevrolet Meriva 2004 por R$ 12 mil, nos lotes 285 e 286, um Fiat Doblò Cargo 2013 por R$ 16 mil no lote 288 e um caminhão trator Volvo, de 2005, por R$ 110 mil no lote 289.

A Receita alerta que não há financiamento nem parcelamento. O pagamento dos lotes arrematados deve ser feito à vista. No caso de veículos, é comum que estejam parados há muito tempo, com bateria descarregada, pneus murchos ou até sem chaves, o que deve ser considerado no valor do lance.

Os lotes podem ser visitados mediante agendamento entre os dias 26 e 30 de janeiro, em locais como o aeroporto de Guarulhos, o terminal de Santos, Campinas e recintos na Grande São Paulo, Sorocaba e Taubaté. Alguns lotes permitem apenas visitação por vídeo, e outros não podem ser manuseados, como perfumes.

De acordo com o edital, muitos produtos são vendidos sem garantia e alguns têm proibição de revenda comercial, sendo destinados apenas ao uso próprio. Cabe ao comprador acompanhar todas as etapas do leilão e verificar eventuais avisos ou retificações publicados no sistema eletrônico.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Período de apresentação das propostas – de 8h de 29 de janeiro até 21h de 2 de fevereiro

Período de visitação – de 26 e 30 de janeiro

Sessão pública para classificar e ordenar propostas – 9h do dia 3 de fevereiro

Apresentação dos lances – 10h do dia 3 de fevereiro

Retirada de lotes arrematados – Em até 30 dias após leilão

QUEM PODE PARTICIPAR?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos ou serem emancipadas, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.

COMO PARTICIPAR?

O cidadão deve acessar o portal da Receita Federal e clicar em “Participar de leilão eletrônico”. Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do portal Gov.br. Em seguida, acessar “Sistema de Leilão Eletrônico”, do lado esquerdo da tela, e selecionar o lote 0800100/000001/2026 – Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em “Incluir proposta”, aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.