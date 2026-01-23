Não jogue fora: truque para reaproveitar o óleo sujo com um item simples da cozinha

Técnica com amido de milho ajuda a recuperar o óleo usado, remover impurezas e evitar o descarte incorreto na pia

Gabriel Yuri Souto - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Muitas pessoas ainda descartam o óleo de cozinha usado de forma incorreta, o que provoca entupimentos e causa danos ao meio ambiente. No entanto, antes de jogar o óleo sujo fora, existe um truque simples que permite reaproveitar o produto e reduzir o desperdício dentro de casa.

Além disso, reaproveitar o óleo ajuda a economizar e incentiva hábitos mais sustentáveis no dia a dia. Com poucos ingredientes, é possível recuperar o óleo e deixá-lo com aparência muito mais limpa.

Item simples da cozinha ajuda a limpar o óleo

O método utiliza um ingrediente comum e acessível: o amido de milho. Esse item age diretamente na absorção das impurezas acumuladas durante o uso do óleo, melhorando sua aparência e prolongando sua vida útil.

Por isso, a técnica se tornou popular por não exigir produtos caros nem equipamentos específicos, tornando o reaproveitamento mais fácil e prático.

Para iniciar o processo, misture três colheres de amido de milho com meio copo de água até obter uma mistura homogênea. Enquanto isso, coloque o óleo usado para aquecer em fogo baixo, mantendo atenção para evitar superaquecimento.

Em seguida, despeje lentamente a mistura sobre o óleo já quente, sempre com o fogo baixo. Nesse momento, mexa com cuidado para que os ingredientes se incorporem ao óleo. Logo depois, uma massa começa a se formar e se deposita no fundo da panela.

Essa massa absorve as impurezas presentes no óleo. Após alguns minutos, utilize uma escumadeira ou peneira para retirar completamente a camada sólida que se formou.

Quantas vezes o óleo pode ser reutilizado

Após o processo de limpeza, o óleo fica pronto para reutilização. No entanto, especialistas recomendam usar o óleo no máximo três vezes, evitando riscos à saúde.

Depois desse limite, você pode armazenar o óleo em um recipiente adequado e destiná-lo à produção de sabão caseiro ou ao descarte correto em pontos de coleta específicos.

Além de prática, a técnica contribui para a economia doméstica e reduz impactos ambientais. Ao reaproveitar o óleo de forma consciente, você evita o descarte na pia ou no lixo comum e adota uma atitude mais sustentável no dia a dia.

