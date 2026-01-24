Idosos acima de 60 anos podem viajar com hospedagem e refeições grátis por até 4 dias

Iniciativa do Governo de São Paulo oferece pacotes completos para grupos da terceira idade, com passeios guiados, seguro e estrutura para turismo com mais conforto e segurança

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Idosos com 60 anos ou mais podem participar de um programa que garante até quatro dias de viagem com hospedagem e alimentação gratuitas, em uma iniciativa voltada para estimular o turismo da terceira idade e ampliar o acesso ao lazer com mais tranquilidade.

A proposta é destinada a grupos organizados, o que facilita o deslocamento e permite que os participantes tenham suporte durante todo o passeio.

O benefício faz parte do Turismo 60+, programa lançado pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Além de oferecer hospedagem e refeições sem custo, o projeto inclui estrutura completa para que os idosos possam viajar com planejamento, acompanhamento e segurança, especialmente em roteiros pensados para esse público.

Na prática, os pacotes podem incluir passeios turísticos, guia credenciado, seguro-viagem e até kit de viagem, com itens básicos para o grupo.

A intenção é incentivar experiências fora da rotina, fortalecer a convivência social e, ao mesmo tempo, movimentar cidades turísticas que recebem visitantes ao longo do ano.

O acesso ao programa acontece por meio de prefeituras e entidades parceiras, que são responsáveis por organizar os grupos, reunir a documentação necessária e solicitar as viagens dentro do sistema oficial.

Por esse motivo, muitos idosos só conseguem participar quando estão vinculados a projetos, associações ou ações municipais voltadas à melhor idade.

Entre os destinos citados na fase inicial do programa estão municípios como Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha, com roteiros que podem variar conforme a disponibilidade e o cronograma de atendimento.

A orientação é que interessados procurem informações diretamente com órgãos públicos locais ou instituições que atuem com grupos da terceira idade.

