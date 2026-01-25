Quanto tempo vivem os cachorros e as raças com mais anos de vida, segundo médicos veterinários

Expectativa de vida varia bastante entre portes e hábitos do dia a dia, mas algumas raças costumam passar dos 15 anos com mais facilidade

Magno Oliver - 25 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Quem tem um cachorro em casa sabe que o tempo parece correr mais rápido quando eles estão por perto, e a dúvida sobre quantos anos um pet pode viver é uma das mais comuns nos consultórios.

Segundo médicos veterinários, a expectativa de vida dos cães depende de fatores como tamanho, genética, alimentação, rotina de exercícios, ambiente e acompanhamento de saúde ao longo da vida.

Na média, a maioria dos cachorros vive entre 10 e 15 anos, mas esse número pode mudar bastante conforme o porte.

Cães de pequeno porte tendem a viver mais do que os de grande porte, enquanto os gigantes costumam ter uma vida mais curta, mesmo com bons cuidados.

De forma geral, veterinários explicam que cachorros pequenos podem chegar facilmente aos 14 ou 16 anos, enquanto os médios ficam mais próximos dos 12 a 14 anos.

Já os cães grandes geralmente vivem entre 9 e 12 anos, e raças gigantes muitas vezes ficam na faixa de 7 a 10 anos, dependendo do histórico de saúde.

Além do porte, outro ponto importante é que a qualidade de vida pesa mais do que a genética sozinha. Um animal que se alimenta bem, está com as vacinas em dia, faz check-ups regulares e mantém um peso saudável costuma envelhecer melhor.

Raças pequenas costumam dominar as listas de cães mais longevos, porque seus órgãos e articulações sofrem menos impacto ao longo dos anos.

Ainda assim, cada cachorro é único, e não existe um prazo exato, já que muitos vivem acima da média e outros podem ter problemas mais cedo.

Entre as raças que mais costumam viver muitos anos, médicos veterinários costumam citar algumas como as mais longevas.

1. Chihuahua

Apesar do tamanho pequeno, é um dos campeões de longevidade, podendo passar dos 15 anos com frequência e chegar perto dos 18 em alguns casos.

2. Dachshund (salsicha)

Geralmente vive entre 12 e 16 anos, mas pode alcançar mais, principalmente quando mantém o peso controlado e evita sobrecarga na coluna.

3. Poodle (principalmente o toy e o mini)

É uma raça conhecida por viver bastante e, em muitos casos, ultrapassa os 14 ou 15 anos com acompanhamento veterinário adequado.

4. Shih Tzu

Muito popular no Brasil, costuma ter vida longa e pode chegar aos 15 anos, especialmente quando tem rotina equilibrada e cuidados com pele e olhos.

5. Yorkshire Terrier

É uma raça pequena que frequentemente vive entre 13 e 16 anos, com boa tendência de longevidade quando recebe cuidados preventivos desde cedo.

6. Lhasa Apso

Com perfil semelhante ao Shih Tzu, também costuma viver bastante e é comum encontrar cães com mais de 14 anos em bom estado geral.

7. Maltês

Outro cão de pequeno porte que pode viver bem por muitos anos, frequentemente passando de 14 ou 15 anos com alimentação e rotina saudáveis.

8. Pomeranian (Spitz Alemão)

Costuma viver por volta de 12 a 16 anos, e tende a envelhecer bem quando mantém peso ideal e controle de saúde bucal.

Veterinários também lembram que os SRD, conhecidos como vira-latas, muitas vezes vivem tanto quanto essas raças, ou até mais.

Isso acontece porque a diversidade genética pode reduzir alguns problemas hereditários, embora tudo dependa do histórico individual.

No fim, o que mais aumenta as chances de um cachorro viver mais é a prevenção, e isso inclui consultas regulares, vacinação, controle de parasitas e alimentação adequada para cada fase da vida.

Quando esses cuidados viram rotina, o pet não apenas vive mais, mas envelhece com mais conforto e qualidade.

