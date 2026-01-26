6 coisas que você pode pedir de graça quando for viajar de avião

Muita gente não sabe, mas além do assento e do embarque, existem itens e serviços que as companhias aéreas oferecem sem custo: basta pedir

26 de janeiro de 2026

Viajar de avião envolve custos com passagens, bagagens e até comida. No entanto, alguns serviços e itens ainda são gratuitos, mesmo na classe econômica, se você souber pedir de forma educada durante o voo. Veja abaixo o que muitos passageiros desconhecem — e que pode tornar a sua viagem mais confortável e econômica.

1. Bebidas e drinks sem custo

Na maioria dos voos, você tem direito a água, café, chá, sucos e refrigerantes sem pagar nada. Eles fazem parte do serviço básico da companhia e, mesmo que não sejam oferecidos de forma automática, você pode simplesmente pedir ao comissário ou comissária.

Em algumas rotas internacionais ou com serviço completo, além dessas bebidas básicas, é possível receber vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas, sem custo extra.

2. Snacks extras e bebidas adicionais

Mesmo quando a oferta de lanches é pequena, você pode pedir porções extras ou outra bebida depois que a primeira rodada termina. Muitos comissários estão dispostos a oferecer mais, desde que ainda haja estoque após o serviço inicial.

Dessa forma, um simples pedido pode resultar em segundos de pipoca, biscoitos ou outro snack, sem pagar nada por isso.

3. Cobertores, travesseiros e itens de conforto

Em voos longos, especialmente internacionais, as companhias costumam ter cobertores, travesseiros e até itens como máscaras de dormir disponíveis a bordo. Eles visam aumentar o conforto dos passageiros durante a viagem.

Se sentir frio ou desconfortável, peça ao comissário: normalmente eles entregam sem cobrar, mesmo na classe econômica.

4. Kits de amenidades (em voos longos)

Alguns voos de longa duração, em especial com empresas do Oriente Médio ou asiáticas, oferecem kits de amenidades.

Esses kits geralmente trazem escova e pasta de dente, meias e protetores auriculares, o que ajuda a melhorar o conforto em viagens de muitas horas.

Assim, sem custo algum, você pode receber itens úteis que normalmente precisaria levar na mala.

5. Entretenimento e mídia de bordo

Muitos voos oferecem acesso a filmes, séries, músicas e jogos dentro do sistema de entretenimento de bordo, sem custo adicional.

Isso inclui desde filmes recentes até playlists de músicas. Em rotas e companhias com Wi-Fi gratuito, você pode até assistir diretamente no seu aparelho usando o serviço disponível.

6. Wi-Fi em voos selecionados

A internet gratuita ainda não é universal, mas algumas companhias oferecem Wi-Fi sem custo em determinados voos.

Por exemplo, há relatos de serviços de Wi-Fi gratuito disponíveis para passageiros em certas rotas ou mediante inscrição em programas de fidelidade gratuitos.

Esse tipo de acesso permite checar mensagens, e-mail ou redes sociais durante o voo sem pagar extra.

