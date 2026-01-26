Formação rochosa rara, Chaminés de Fada serão abertas para visitação em Goiás

Pesquisadores da UFG, que foram responsáveis pela descoberta, passaram meses realizando estudos na região

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2026

Formação geológica foi apelidada de “chaminés de fada”. (Foto: Divulgação/Joana Paula Sánchez)

As formações rochosas raras que ficaram conhecidas como Chaminés de Fada serão abertas para visitação controlada. Descoberta por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), a paisagem localizada em Campos Belos, no Nordeste goiano, deve contar com trilha ecológica.

Após vários meses de estudo, a previsão dada por especialistas é de que isso aconteça em até 90 dias.

O cenário fica entre dois locais já conhecidos dos turistas, a Chapada dos Veadeiros e a Serra Geral de Goiás, somando aos cartões-postais do estado.

Além de pesquisadores da UFG, a análise da área contou com estudiosos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), do Centro Nacional de Desastres Naturais (Cemaden) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Um dos pontos destacados é o da conservação. As chamadas “Chaminés de Fada”, que se assemelham a torres com um formato arredondado no topo, precisaram de centenas de anos para serem formadas, moldando-se a partir da constante erosão da água sobre as rochas.

Por isso, é essencial manter a integridade dessas estruturas. A geóloga Joana Sanchez, que coordena os trabalhos de campo, contou à TV Anhanguera que o percurso deve ter cerca de 2 km e detalhou: “A gente fez uma passarela por onde se pode caminhar sem degradar as estruturas”.

“Como elas são muito frágeis, preferimos reduzir e limitar o uso, com entrada e saída em duas horas. Ali dentro, perto das chaminés, só é permitida a permanência de uma hora”, continuou.

Cada visita deve receber no máximo seis pessoas, com limite diário de 40 visitantes. Na área mapeada pelos pesquisadores, onde o acesso é mais fácil, é possível contabilizar centenas de torres – que vão desde poucos centímetros até quatro metros de altura.

