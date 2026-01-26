Formação rochosa rara, Chaminés de Fada serão abertas para visitação em Goiás
Pesquisadores da UFG, que foram responsáveis pela descoberta, passaram meses realizando estudos na região
As formações rochosas raras que ficaram conhecidas como Chaminés de Fada serão abertas para visitação controlada. Descoberta por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), a paisagem localizada em Campos Belos, no Nordeste goiano, deve contar com trilha ecológica.
Após vários meses de estudo, a previsão dada por especialistas é de que isso aconteça em até 90 dias.
O cenário fica entre dois locais já conhecidos dos turistas, a Chapada dos Veadeiros e a Serra Geral de Goiás, somando aos cartões-postais do estado.
Além de pesquisadores da UFG, a análise da área contou com estudiosos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), do Centro Nacional de Desastres Naturais (Cemaden) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Um dos pontos destacados é o da conservação. As chamadas “Chaminés de Fada”, que se assemelham a torres com um formato arredondado no topo, precisaram de centenas de anos para serem formadas, moldando-se a partir da constante erosão da água sobre as rochas.
Por isso, é essencial manter a integridade dessas estruturas. A geóloga Joana Sanchez, que coordena os trabalhos de campo, contou à TV Anhanguera que o percurso deve ter cerca de 2 km e detalhou: “A gente fez uma passarela por onde se pode caminhar sem degradar as estruturas”.
“Como elas são muito frágeis, preferimos reduzir e limitar o uso, com entrada e saída em duas horas. Ali dentro, perto das chaminés, só é permitida a permanência de uma hora”, continuou.
Cada visita deve receber no máximo seis pessoas, com limite diário de 40 visitantes. Na área mapeada pelos pesquisadores, onde o acesso é mais fácil, é possível contabilizar centenas de torres – que vão desde poucos centímetros até quatro metros de altura.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!