Jorge Kajuru revela diagnóstico de Parkinson e avalia futuro fora do Senado

Parlamentar diz que prioridade agora é cuidar do tratamento iniciado em dezembro

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Senado)

Após receber diagnóstico de mal de Parkinson, o senador Jorge Kajuru (PSB), de 65 anos, passou a reavaliar os próximos passos da carreira política.

O parlamentar confirmou que descobriu a doença em dezembro e que já iniciou o tratamento, mas ainda não definiu se permanecerá na vida pública até o fim do mandato, que se encerra no final deste ano.

Em entrevista para a Folha de S.Paulo, Kajuru contou que a reação inicial ao diagnóstico foi de afastamento.

“Quis sair correndo da política”, disse, em tom de brincadeira. Apesar disso, ele afirmou que avalia a possibilidade de disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo, algo inédito em sua trajetória, a pedido do PSB.

Segundo o senador, a sugestão partiu do ministro Márcio França e ganhou apoio interno no partido.

Kajuru, no entanto, ressaltou que a saúde agora é prioridade e que a decisão será tomada com cautela.

Caso avance, será a primeira vez que concorrerá a um cargo fora de Goiás.

Kajuru foi eleito vereador de Goiânia em 2016, tornando-se o mais votado da história da cidade, e em 2018 chegou ao Senado com mais de 1,5 milhão de votos.

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde, incluindo diabetes, retirada de um tumor no pâncreas em 2019 e um afastamento temporário em 2025 por fraqueza muscular, ansiedade e depressão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!