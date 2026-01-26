Som alto com hino e músicas pró-Bolsonaro tira o sossego de moradores em bairro nobre de Goiânia

Playlist matinal incluía Hino Nacional e áudios contra o presidente Lula

Samuel Leão - 26 de janeiro de 2026

Parque Flamboyant, em Goiânia. (Foto: Jackson Rodrigues / Prefeitura de Goiânia).

O despertador de boa parte dos moradores do Parque Flamboyant, em Goiânia, tocou de um jeito diferente na manhã do domingo (25). A partir das 08h30, uma sequência de músicas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o Hino Nacional foram reproduzidos em volume alto, incomodando quem tentava aproveitar o descanso do final de semana.

Conforme relatado em primeira mão pelo Mais Goiás, as denúncias são de que a “festividade política” começou com o Hino Nacional Brasileiro, seguido por áudios de falas de Bolsonaro e posicionamentos críticos ao atual presidente, Lula (PT).

Entre as canções reproduzidas, destacavam-se trechos como “Igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil” e o refrão “Capitão do Povo, que vai vencer de novo”.

O barulho, no entanto, não é uma novidade para quem vive nas proximidades. Segundo os vizinhos, o episódio não é isolado: a manifestação sonora costuma ocorrer sempre que alguma notícia relevante envolvendo o ex-presidente é veiculada na mídia nacional.

Apesar do volume que ecoava entre os prédios da região, os moradores ainda não teriam conseguido identificar com precisão de qual apartamento ou edifício o som estava partindo.

A indignação seria recorrente nos grupos de WhatsApp do bairro, onde é discutida a recorrência dessas situações.

