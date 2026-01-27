6 profissões que não precisam de faculdade e pagam bem para quem tem entre 18 e 29 anos

Certas áreas crescem longe das universidades e chamam atenção de especialistas

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A transformação do mercado de trabalho brasileiro tem ampliado o espaço para carreiras que dispensam diploma universitário, mas exigem qualificação técnica, habilidades práticas e atualização constante.

Com a escassez de mão de obra especializada em alguns setores, jovens entre 18 e 29 anos encontram oportunidades de renda elevada sem precisar enfrentar anos de graduação tradicional.

Esse movimento é impulsionado pelo avanço tecnológico, pela digitalização de serviços e pela valorização de competências específicas.

Cursos técnicos, certificações rápidas e experiência prática passaram a ter peso decisivo na contratação, especialmente em áreas operacionais, tecnológicas e de serviços especializados.

1. Gestor de Tráfego Pago

Especialista em anúncios digitais, aprende por cursos online e prática em plataformas como Google e Meta Ads. Jovens freelancers conseguem faturar entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês atendendo múltiplos clientes.

2. Técnico em Eletrotécnica

Formados em cursos técnicos, esses profissionais atuam em indústrias, obras e manutenção elétrica. A demanda é constante e o risco operacional eleva a remuneração. Os ganhos mensais ficam entre R$ 3.500 e R$ 6.000, com adicionais.

3. Programador de Automação Industrial

Responsável por sistemas automatizados em fábricas, esse profissional aprende por cursos técnicos e treinamentos específicos. A escassez no mercado eleva os salários, que variam de R$ 5.000 a R$ 9.000, mesmo sem graduação.

4. Corretor de Imóveis

A profissão exige apenas curso técnico e registro no CRECI. Jovens com perfil comercial e boa comunicação conseguem alta renda por comissão. Em mercados aquecidos, os ganhos mensais ultrapassam R$ 8.000, sem teto fixo.

5. Técnico em Manutenção de Ar-Condicionado

Com formação técnica e certificações, esses profissionais atendem residências e empresas. A demanda cresce com o avanço urbano. A renda média gira entre R$ 4.000 e R$ 7.500, dependendo da carteira de clientes.

6. Desenvolvedor Front-End Júnior

Mesmo sem diploma universitário, profissionais que dominam HTML, CSS e JavaScript encontram espaço no setor de tecnologia. Cursos livres e portfólio prático são determinantes. O salário médio varia entre R$ 4.000 e R$ 7.000, podendo crescer rapidamente com experiência.

