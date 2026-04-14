Prefeitura libera inscrições para 2ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Prova terá largada no fim de abril e vagas limitadas para participantes

Pedro Ribeiro - 14 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/ Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para a segunda etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua começaram na última segunda-feira (13), com vagas limitadas para participantes em Anápolis.

A prova está marcada para o dia 26 de abril, com largada às 7h na Praça dos Romeiros.

Ao todo, serão disponibilizadas 6.500 vagas, com inscrições realizadas exclusivamente pela internet.

Além da participação, 500 atletas poderão ser contemplados com kits de corrida, que serão sorteados entre os inscritos.

A edição deste ano contará com oito etapas ao longo do calendário e terá como proposta a formação de uma medalha especial ao final do circuito, representando a bandeira do município.

Cada etapa também deve homenagear personalidades locais.

Entre as novidades, a organização passou a permitir o cancelamento da inscrição sem penalidade, desde que solicitado até o dia 18 de abril.

Após esse prazo, o atleta que não comparecer ficará impedido de participar da etapa seguinte.

Outra mudança está na largada, que será organizada por ondas identificadas por cores, conforme o desempenho dos participantes em edições anteriores.

A retirada dos kits ocorrerá entre os dias 23 e 25 de abril, no Ginásio Internacional, com horários específicos para equipes e atletas individuais.

Para se inscrever clique aqui.

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