Tilápia gratinada: a receita fácil e deliciosa para o almoço ou jantar

Perfeita para qualquer ocasião, ela é a prova de que pratos sofisticados podem ser simples de fazer

Isabella Valverde - 13 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@mais_receitas_)

Se você busca uma opção de refeição saborosa, nutritiva e que não exige horas na cozinha para o almoço ou jantar, a tilápia gratinada pode ser uma escolha perfeita e saborosa.

A tilápia com purê de batata e queijo gratinado é um prato versátil que agrada a todos e arranca elogios.

O influenciador digital Delismar Cardoso, do perfil @mais_receitas_, compartilhou em seu Instagram o passo a passo dessa delícia.

Ingredientes que você vai precisar:

• 4 batatas médias: Para um purê cremoso e saboroso.

• 1 pote de requeijão cremoso: A influenciadora usou a versão light, mas você pode escolher a de sua preferência para dar o toque especial ao purê.

• 800g de filé de tilápia: Fresco e de boa qualidade para garantir o melhor sabor.

• Temperos para a tilápia: Sal, pimenta do reino, lemon pepper e suco de limão a gosto.

• 150g de queijo mussarela: Ralado ou fatiado para gratinar e formar aquela crostinha irresistível.

Modo de preparo:

Com os ingredientes em mãos, é hora de colocar a mão na massa.

1. Cozinhe as batatas: Descasque as batatas, corte-as em pedaços e cozinhe em água fervente com sal até ficarem bem macias. Amasse-as para fazer um purê.

2. Prepare o purê: Misture o requeijão cremoso ao purê de batatas amassado. Acerte o sal se necessário e reserve.

3. Tempere a tilápia: Tempere os filés de tilápia com sal, pimenta do reino, lemon pepper e suco de limão. Deixe marinar por alguns minutos para absorver bem os sabores.

4. Monte o prato: Em um refratário, faça uma camada com metade do purê de batatas. Em seguida, distribua os filés de tilápia temperados sobre o purê. Cubra a tilápia com o restante do purê.

5. Gratine: Finalize com uma generosa camada de queijo mussarela por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C até o queijo derreter e gratinar, formando uma crosta dourada e deliciosa.

Dicas extras para um prato ainda mais incrível:

• Variações: Se preferir, você pode adicionar outros temperos à tilápia, como páprica defumada ou ervas finas.

• Acompanhamentos: Sirva com arroz branco e uma salada fresca para uma refeição completa e equilibrada.

• Molho Branco: Alguns seguidores da influenciadora sugeriram substituir o requeijão por um molho branco caseiro para uma versão ainda mais cremosa e rica.

Esta receita é a prova de que é possível comer bem e de forma saudável sem abrir mão do sabor e da praticidade. Experimente e surpreenda-se!

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