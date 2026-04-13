Tilápia gratinada: a receita fácil e deliciosa para o almoço ou jantar
Perfeita para qualquer ocasião, ela é a prova de que pratos sofisticados podem ser simples de fazer
Se você busca uma opção de refeição saborosa, nutritiva e que não exige horas na cozinha para o almoço ou jantar, a tilápia gratinada pode ser uma escolha perfeita e saborosa.
A tilápia com purê de batata e queijo gratinado é um prato versátil que agrada a todos e arranca elogios.
O influenciador digital Delismar Cardoso, do perfil @mais_receitas_, compartilhou em seu Instagram o passo a passo dessa delícia.
Ingredientes que você vai precisar:
• 4 batatas médias: Para um purê cremoso e saboroso.
• 1 pote de requeijão cremoso: A influenciadora usou a versão light, mas você pode escolher a de sua preferência para dar o toque especial ao purê.
• 800g de filé de tilápia: Fresco e de boa qualidade para garantir o melhor sabor.
• Temperos para a tilápia: Sal, pimenta do reino, lemon pepper e suco de limão a gosto.
• 150g de queijo mussarela: Ralado ou fatiado para gratinar e formar aquela crostinha irresistível.
Modo de preparo:
Com os ingredientes em mãos, é hora de colocar a mão na massa.
1. Cozinhe as batatas: Descasque as batatas, corte-as em pedaços e cozinhe em água fervente com sal até ficarem bem macias. Amasse-as para fazer um purê.
2. Prepare o purê: Misture o requeijão cremoso ao purê de batatas amassado. Acerte o sal se necessário e reserve.
3. Tempere a tilápia: Tempere os filés de tilápia com sal, pimenta do reino, lemon pepper e suco de limão. Deixe marinar por alguns minutos para absorver bem os sabores.
4. Monte o prato: Em um refratário, faça uma camada com metade do purê de batatas. Em seguida, distribua os filés de tilápia temperados sobre o purê. Cubra a tilápia com o restante do purê.
5. Gratine: Finalize com uma generosa camada de queijo mussarela por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C até o queijo derreter e gratinar, formando uma crosta dourada e deliciosa.
Dicas extras para um prato ainda mais incrível:
• Variações: Se preferir, você pode adicionar outros temperos à tilápia, como páprica defumada ou ervas finas.
• Acompanhamentos: Sirva com arroz branco e uma salada fresca para uma refeição completa e equilibrada.
• Molho Branco: Alguns seguidores da influenciadora sugeriram substituir o requeijão por um molho branco caseiro para uma versão ainda mais cremosa e rica.
Esta receita é a prova de que é possível comer bem e de forma saudável sem abrir mão do sabor e da praticidade. Experimente e surpreenda-se!
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