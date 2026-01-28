Com mais de 6 metros e 1 tonelada, o maior crocodilo já capturado vivo aterrorizou um vilarejo inteiro

Durante anos, moradores conviveram com um predador invisível, até que a verdadeira dimensão da ameaça veio à tona

Gabriel Yuri Souto - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Durante muito tempo, os moradores de um vilarejo no sul das Filipinas conviveram com sinais de um perigo fora do comum. Animais desapareceram, embarcações surgiram danificadas e histórias assustadoras se espalharam entre as famílias.

No centro desse medo coletivo estava Lolong, um crocodilo-de-água-salgada (Crocodylus porosus) que entrou para a história como o maior já capturado vivo.

Quando as autoridades finalmente encontraram o animal, o tamanho surpreendeu até especialistas acostumados com grandes predadores.

Um predador que parecia lenda

Antes da captura, Lolong já fazia parte do imaginário local. Muitos moradores tratavam o crocodilo como exagero ou superstição. Ainda assim, os ataques continuaram e reforçaram a suspeita de que algo extraordinário vivia nos rios da região.

Uma operação de grande porte reuniu moradores, agentes ambientais e especialistas. Após dias de busca, o grupo localizou o animal. As medições confirmaram o espanto: mais de 6 metros de comprimento e aproximadamente 1 tonelada. Naquele instante, ficou evidente que o vilarejo havia convivido, por anos, com um dos maiores predadores já registrados.

Além disso, estimativas apontaram que Lolong tinha mais de 50 anos, o que ajudou a explicar o crescimento impressionante ao longo das décadas.

Força extrema e comportamento silencioso

Apesar da aparência intimidadora, Lolong não atacava de forma impulsiva. Como outros crocodilos-da-água-salgada, ele caçava com extrema paciência. Permanecia quase invisível na água, aguardando o momento certo.

Seu corpo gigantesco escondia uma força brutal. A mordida do Crocodylus porosus figura como a mais potente entre os animais vivos. Mesmo assim, Lolong evitava exposição desnecessária, o que aumentava o temor entre os moradores.

Além disso, seu metabolismo permitia longos períodos sem alimentação. Assim, ele sobrevivia com poucas presas grandes, mantendo-se ativo e dominante no território.

Da ameaça ao símbolo nacional

Após a captura, equipes levaram Lolong para um parque ecológico, onde veterinários e pesquisadores passaram a acompanhá-lo de perto. O medo deu lugar à curiosidade. Visitantes de várias partes do mundo viajaram para observar o crocodilo gigante.

O Guinness World Records reconheceu oficialmente Lolong como o maior crocodilo mantido em cativeiro. Com isso, ele deixou de ser apenas uma ameaça local e se tornou um símbolo da força da natureza.

Ao mesmo tempo, sua história reacendeu debates sobre a ocupação humana em áreas naturais e a convivência com grandes predadores.

Um gigante que deixou legado

Lolong morreu em 2013, mas sua história permanece viva. Até hoje, ele representa um alerta sobre o poder da natureza e os limites do controle humano.

Mais do que um crocodilo gigante, Lolong provou que criaturas extraordinárias ainda existem. Muitas permanecem ocultas, silenciosas e observando, enquanto o mundo segue sem perceber o que se esconde logo abaixo da superfície da água.

