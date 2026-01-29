Capital do Brasil vira referência mundial com 91% das ruas cobertas por árvores

Planejamento urbano, biodiversidade viva e reconhecimento internacional colocam Campo Grande entre as cidades mais verdes e agradáveis do planeta

Isabella Valverde - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vem chamando a atenção internacional por um feito raro entre grandes cidades: conseguir crescer sem abrir mão da natureza.

Localizada no coração da América do Sul e considerada a principal porta de entrada para o Pantanal, a cidade se tornou um exemplo de como planejamento urbano e preservação ambiental podem caminhar juntos.

O dado que mais impressiona é a arborização. 91,4% das vias públicas de Campo Grande possuem árvores, índice que faz da cidade a capital mais arborizada do Brasil. Esse compromisso contínuo com o verde rendeu, pelo sexto ano consecutivo, o selo internacional Tree City of the World, concedido pela FAO em parceria com a Fundação Arbor Day, reconhecimento dado apenas a cidades que mantêm políticas eficazes de gestão florestal urbana.

O reflexo desse cuidado aparece no dia a dia da população. Não é incomum ver araras-canindé cruzando o céu, capivaras descansando em parques urbanos ou quatis circulando por áreas verdes próximas ao centro.

A preservação de quintais, corredores ecológicos e parques integrados à malha urbana permite essa convivência rara entre cidade e fauna silvestre. Além disso, a vegetação abundante ajuda a reduzir o calor intenso típico da região, criando áreas naturalmente mais frescas e melhorando a qualidade do ar.

Com 962.883 habitantes, Campo Grande está entre as 15 capitais mais populosas do país e apresenta crescimento constante. O município possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,784, segundo o IBGE, refletindo bons indicadores sociais.

A cidade também se destaca como polo educacional, abrigando instituições como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), esta última com nota máxima no MEC, além de universidades privadas como UNIDERP e Estácio.

O turismo acompanha essa diversidade. A cidade oferece grandes parques urbanos, museus que preservam a história indígena e espaços culturais tombados como patrimônio histórico.

O Parque das Nações Indígenas, um dos maiores parques urbanos do mundo, o Museu das Culturas Dom Bosco, com milhares de artefatos indígenas e animais do Pantanal, e a Morada dos Baís, primeiro prédio de alvenaria da cidade, estão entre os pontos mais visitados. A agenda cultural também é movimentada, com eventos que integram arte, música e tradição local.

Para quem deseja visitar, o período mais indicado vai de junho a agosto, quando o clima é seco e as temperaturas são mais amenas. Em agosto, a florada dos ipês transforma ruas e avenidas em um espetáculo natural.

O acesso é facilitado pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, que recebe voos das principais capitais brasileiras, além de um terminal rodoviário moderno que conecta a cidade a diversos estados.

Ao unir desenvolvimento urbano, respeito ambiental e identidade cultural, Campo Grande se consolida como uma referência mundial em qualidade de vida.

Mais do que uma capital arborizada, a cidade mostra que sustentabilidade pode ser prática cotidiana — e não apenas discurso. Leia a matéria completa e saiba mais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!