Especialista revela onde aplicar perfume para durar mais — e não é no pescoço
Em evento da Jimmy Choo, consultor explicou o jeito certo de borrifar a fragrância para render mais e fixar melhor
Quem nunca passou perfume no pescoço antes de sair e, poucas horas depois, sentiu que o cheiro “sumiu”? Um vídeo gravado durante um evento da Coach e Jimmy Choo trouxe uma explicação que surpreendeu muita gente: o lugar mais comum não é o mais eficiente.
Na gravação, um especialista convidado explica que, para ter máximo aproveitamento da fragrância, o ideal é pensar em algo simples: onde o aroma vai ser sentido com mais frequência por você — e é aí que entra o conceito de “área nasal”, mencionado durante a orientação.
A seguir, veja o que o consultor ensina e por que essa técnica pode fazer o perfume render mais.
O erro que quase todo mundo comete: passar perfume no pescoço
Durante o evento, o especialista cita o pescoço como uma das regiões mais usadas no dia a dia — e também uma das que mais “enganam” quem está aplicando.
Isso porque a área tende a sofrer mais com:
– Atrito de roupas e acessórios
– Suor e oleosidade
– Vento e exposição ao sol
– Movimento constante
O resultado é que a fragrância pode evaporar mais rápido, perder intensidade e até mudar o cheiro ao longo do dia.
A dica do especialista: a “área nasal” é o segredo
O ponto principal do vídeo é a ideia de aplicar o perfume em uma região que favoreça a percepção constante do aroma, chamada pelo consultor de “área nasal”.
Na prática, isso significa borrifar em áreas mais próximas do tronco superior, onde o cheiro “sobe” e permanece por mais tempo na sua percepção, sem depender tanto do atrito e do suor do pescoço.
Essa estratégia faz sentido porque o perfume não precisa apenas estar na pele — ele precisa projetar de forma equilibrada.
Onde aplicar o perfume para render mais
Com base na explicação do especialista e na proposta da “área nasal”, os melhores pontos para aplicar tendem a ser:
1) Parte superior do peito/colo
É uma área protegida, com menos atrito, e ajuda o aroma a “subir” naturalmente.
2) Região da roupa (com cuidado)
Algumas fragrâncias fixam melhor em tecidos, mas o ideal é testar antes para não manchar.
3) Pontos de pulsação com menos atrito
Como parte interna do braço ou atrás do joelho, dependendo do clima e do tipo de perfume.
Outro detalhe importante: a distância certa faz diferença
No vídeo, também aparece a orientação sobre distância — que, de forma geral, gira em torno de aproximadamente 20 centímetros na hora de borrifar.
Aplicar de muito perto pode concentrar demais em um único ponto e causar desperdício. Já de longe demais espalha pouco e reduz a fixação.
Como fazer o perfume durar mais (truques rápidos)
Se você quer potencializar o efeito, alguns hábitos ajudam muito:
– Hidrate a pele antes (pele seca “segura” menos o cheiro)
– Evite esfregar após aplicar (isso quebra moléculas e muda a evolução)
– Aplique em camadas (hidratante neutro + perfume)
– Guarde longe do calor e da luz (isso preserva a composição)
Por que essa dica viralizou?
Porque ela quebra um costume antigo: muita gente aprendeu que o perfume “tem que ir no pescoço”.
O vídeo mostra uma lógica diferente, baseada em percepção do cheiro e aproveitamento real do produto, e isso chama atenção — principalmente para quem quer fazer a fragrância durar mais tempo sem exagerar na quantidade.
