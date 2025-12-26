Especialista revela onde aplicar perfume para durar mais — e não é no pescoço

Em evento da Jimmy Choo, consultor explicou o jeito certo de borrifar a fragrância para render mais e fixar melhor

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

Mulher passando perfume. (Foto: Ilustração/Freepik)

Quem nunca passou perfume no pescoço antes de sair e, poucas horas depois, sentiu que o cheiro “sumiu”? Um vídeo gravado durante um evento da Coach e Jimmy Choo trouxe uma explicação que surpreendeu muita gente: o lugar mais comum não é o mais eficiente.

Na gravação, um especialista convidado explica que, para ter máximo aproveitamento da fragrância, o ideal é pensar em algo simples: onde o aroma vai ser sentido com mais frequência por você — e é aí que entra o conceito de “área nasal”, mencionado durante a orientação.

A seguir, veja o que o consultor ensina e por que essa técnica pode fazer o perfume render mais.

O erro que quase todo mundo comete: passar perfume no pescoço

Durante o evento, o especialista cita o pescoço como uma das regiões mais usadas no dia a dia — e também uma das que mais “enganam” quem está aplicando.

Isso porque a área tende a sofrer mais com:

– Atrito de roupas e acessórios

– Suor e oleosidade

– Vento e exposição ao sol

– Movimento constante

O resultado é que a fragrância pode evaporar mais rápido, perder intensidade e até mudar o cheiro ao longo do dia.

A dica do especialista: a “área nasal” é o segredo

O ponto principal do vídeo é a ideia de aplicar o perfume em uma região que favoreça a percepção constante do aroma, chamada pelo consultor de “área nasal”.

Na prática, isso significa borrifar em áreas mais próximas do tronco superior, onde o cheiro “sobe” e permanece por mais tempo na sua percepção, sem depender tanto do atrito e do suor do pescoço.

Essa estratégia faz sentido porque o perfume não precisa apenas estar na pele — ele precisa projetar de forma equilibrada.

Onde aplicar o perfume para render mais

Com base na explicação do especialista e na proposta da “área nasal”, os melhores pontos para aplicar tendem a ser:

1) Parte superior do peito/colo

É uma área protegida, com menos atrito, e ajuda o aroma a “subir” naturalmente.

2) Região da roupa (com cuidado)

Algumas fragrâncias fixam melhor em tecidos, mas o ideal é testar antes para não manchar.

3) Pontos de pulsação com menos atrito

Como parte interna do braço ou atrás do joelho, dependendo do clima e do tipo de perfume.

Outro detalhe importante: a distância certa faz diferença

No vídeo, também aparece a orientação sobre distância — que, de forma geral, gira em torno de aproximadamente 20 centímetros na hora de borrifar.

Aplicar de muito perto pode concentrar demais em um único ponto e causar desperdício. Já de longe demais espalha pouco e reduz a fixação.

Como fazer o perfume durar mais (truques rápidos)

Se você quer potencializar o efeito, alguns hábitos ajudam muito:

– Hidrate a pele antes (pele seca “segura” menos o cheiro)

– Evite esfregar após aplicar (isso quebra moléculas e muda a evolução)

– Aplique em camadas (hidratante neutro + perfume)

– Guarde longe do calor e da luz (isso preserva a composição)

Por que essa dica viralizou?

Porque ela quebra um costume antigo: muita gente aprendeu que o perfume “tem que ir no pescoço”.

O vídeo mostra uma lógica diferente, baseada em percepção do cheiro e aproveitamento real do produto, e isso chama atenção — principalmente para quem quer fazer a fragrância durar mais tempo sem exagerar na quantidade.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luciane Bastos | Beleza & Perfumaria (@belezacomluci)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!