Os 5 signos que precisam evitar gastos impulsivos nos próximos dias para não ficar atolados em dívidas em 2026

Compras por emoção, promoções “irrecusáveis” e decisões no impulso podem virar dor de cabeça no bolso; alguns signos precisam redobrar a atenção

Layne Brito - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O ano de 2026 pode começar com um alerta importante: o dinheiro que sai sem planejamento hoje vira dívida amanhã. Em períodos de maior ansiedade, mudança de rotina e tentações de consumo — como promoções, viagens, eventos e compras online — é comum cair no impulso e só perceber o tamanho do estrago quando a fatura chega.

Segundo a astrologia, alguns signos têm mais tendência a gastar para aliviar emoções, se recompensar ou manter um estilo de vida acima do necessário. E, nos próximos dias, esse comportamento pode ser especialmente perigoso.

Veja os 5 signos que precisam evitar gastos impulsivos para não ficar atolados em dívidas em 2026:

1. Áries

Áries decide rápido — inclusive na hora de comprar. O problema é que o impulso pode falar mais alto do que a lógica, e aí surgem gastos sem necessidade, principalmente com itens “para ontem”.

A dica é simples: espere 24 horas antes de fechar qualquer compra.

2. Leão

Leão gosta de qualidade, presença e, muitas vezes, de manter uma imagem forte. Isso pode levar a gastos por status, estética ou conforto.

Nos próximos dias, o alerta é evitar compras para impressionar ou para “se sentir melhor”. Priorize o que é essencial e planeje o resto.

3. Libra

Libra pode gastar para agradar, presentear ou manter harmonia — e isso pesa no orçamento. Além disso, o signo tende a ter dificuldade em dizer “não” quando está diante de algo bonito, útil ou tentador.

O empurrão que falta aqui é colocar limite e seguir um teto de gastos.

4. Sagitário

Sagitário tem um espírito livre e ama experiências: viagens, passeios, eventos, cursos, restaurantes. O risco é gastar sem pensar no depois, acreditando que “dá um jeito”.

Para evitar dívidas em 2026, a regra é: diversão sim, mas com orçamento definido antes.

5. Peixes

Peixes pode comprar por emoção: quando está cansado, triste, ansioso ou querendo se recompensar. O problema é que esse alívio é rápido — e o peso da conta fica.

Nos próximos dias, o ideal é substituir o “gasto terapêutico” por descanso, conversa, autocuidado e limites no cartão.

