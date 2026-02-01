Foragido da Justiça morre após investir contra policiais durante ação da PM em Goianápolis

Condenado por latrocínio, homem tentou fugir por plantação de soja e tentou atacar policiais com uma faca antes de ser baleado

Da Redação Da Redação -
viatura PM
Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um homem foragido da Justiça, condenado a aproximadamente 20 anos de prisão pelo crime de latrocínio, morreu na tarde deste sábado (31) após investir contra um policial na zona rural de Goianápolis.

A ocorrência teve início após a PM receber informações do setor de inteligência indicando que o suspeito estaria escondido em uma área rural do município. Diante da denúncia, equipes se deslocaram até o local para dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu em direção a uma plantação de soja, dando início a uma perseguição a pé. Durante a tentativa de escape, ele teria sacado uma faca e avançado contra um dos policiais.

Leia também

Mesmo após ordens verbais para que se rendesse, o homem continuou investindo contra a equipe. Diante da ameaça, um dos militares reagiu e efetuou disparos.

O suspeito foi desarmado e o socorro médico chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar não informou a identidade do homem, mas confirmou que ele era procurado pela Justiça por latrocínio, com condenação estimada em duas décadas de prisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.