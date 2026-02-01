Foragido da Justiça morre após investir contra policiais durante ação da PM em Goianápolis

Condenado por latrocínio, homem tentou fugir por plantação de soja e tentou atacar policiais com uma faca antes de ser baleado

Da Redação - 01 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um homem foragido da Justiça, condenado a aproximadamente 20 anos de prisão pelo crime de latrocínio, morreu na tarde deste sábado (31) após investir contra um policial na zona rural de Goianápolis.

A ocorrência teve início após a PM receber informações do setor de inteligência indicando que o suspeito estaria escondido em uma área rural do município. Diante da denúncia, equipes se deslocaram até o local para dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu em direção a uma plantação de soja, dando início a uma perseguição a pé. Durante a tentativa de escape, ele teria sacado uma faca e avançado contra um dos policiais.

Mesmo após ordens verbais para que se rendesse, o homem continuou investindo contra a equipe. Diante da ameaça, um dos militares reagiu e efetuou disparos.

O suspeito foi desarmado e o socorro médico chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar não informou a identidade do homem, mas confirmou que ele era procurado pela Justiça por latrocínio, com condenação estimada em duas décadas de prisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!