Não é o T, nem o filtro de linha: a solução mais segura e barata para ligar vários aparelhos juntos

Dispositivo extensível une design e funcionalidade, resolve falta de tomadas e elimina fios aparentes em ambientes pequenos

Gabriel Yuri Souto - 01 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Ter muitas tomadas ocupadas dentro de casa se tornou uma situação comum em lares brasileiros.

Isso acontece, principalmente, em apartamentos e residências com pouco espaço, onde a disposição dos móveis dificulta o acesso às tomadas da parede.

Por esse motivo, muitos moradores recorrem a filtros de linha, adaptadores ou aos conhecidos “Ts”.

No entanto, embora esses acessórios multipliquem os pontos de energia, eles também geram problemas frequentes.

Em geral, provocam excesso de fios aparentes, facilitam o acúmulo de poeira e comprometem a organização visual dos ambientes.

Além disso, o uso contínuo de adaptadores pode aumentar os riscos à segurança elétrica da residência.

Diante desse cenário, uma alternativa ganhou destaque em 2026: o interruptor de luz extensível, também chamado de tomada extensível.

A solução surge como uma opção mais discreta e funcional para quem precisa ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, sem realizar mudanças estruturais no imóvel.

Como funciona a solução que substitui o filtro de linha

Diferente das extensões convencionais, o dispositivo extensível integra-se diretamente ao ambiente.

O usuário conecta uma das extremidades à tomada da parede, enquanto a outra reúne as entradas necessárias para os aparelhos eletrônicos.

O principal diferencial está no cabo retrátil, que fica embutido no corpo do equipamento.

Esse sistema funciona de forma semelhante a um passa-cabos e permite estender a energia apenas quando necessário.

Assim, após o uso, o cabo retorna ao compartimento interno, mantendo o espaço organizado.

Com isso, o morador consegue contornar móveis, alcançar áreas antes inutilizadas e evitar fios soltos pelo chão.

Além disso, o design permite a instalação tanto na vertical quanto na horizontal, o que facilita a adaptação a diferentes layouts da casa.

Vantagens no dia a dia

Ao substituir o uso excessivo de adaptadores e filtros de linha, a tomada extensível traz benefícios práticos para a rotina doméstica.

Entre eles, destacam-se a organização dos cabos, a facilidade na limpeza e o aumento da segurança elétrica.

Nos quartos, por exemplo, o dispositivo facilita o uso de abajures e carregadores quando a cabeceira da cama está encostada na parede.

Já na cozinha, a solução atende bem eletrodomésticos de uso ocasional, como liquidificadores e sanduicheiras, mantendo a bancada livre de fios quando os aparelhos não estão em funcionamento.

Da mesma forma, em salas e escritórios, o recurso contribui para um ambiente mais limpo visualmente, sem extensões espalhadas ou tomadas improvisadas.

Custo e instalação

Outro ponto que chama atenção envolve a instalação simples. O uso do dispositivo não exige perfurações na parede nem alterações na rede elétrica. Por isso, o item se mostra ideal para quem mora em imóveis alugados ou busca praticidade.

Atualmente, no comércio eletrônico, como Amazon e Mercado Livre, os preços variam entre R$ 120 e R$ 180. Essa variação depende do modelo, da quantidade de entradas e do tipo de acabamento oferecido.

Pontos de atenção

Apesar das vantagens, o uso da tomada extensível requer alguns cuidados. O dispositivo atende melhor eletrônicos de consumo cotidiano, como celulares, notebooks, luminárias e pequenos eletrodomésticos.

Por outro lado, o equipamento não é indicado para aparelhos de alto consumo energético, como fornos elétricos, aquecedores ou ar-condicionado portátil.

Nesses casos, a recomendação continua sendo a ligação direta na tomada da parede, respeitando os limites da instalação elétrica do imóvel.

