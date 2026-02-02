Imposto de Renda 2026: quando começa o prazo para declaração e como se organizar

Receita Federal ainda não divulgou o calendário oficial, mas cronograma deve seguir padrão dos últimos anos

Pedro Ribeiro - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Receita Federal do Brasil)

A Receita Federal ainda não divulgou oficialmente o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, mas a expectativa é que o calendário siga o mesmo padrão adotado nos últimos anos.

Com base nesse histórico, o período de envio deve começar na segunda quinzena de março de 2026.

Especialistas apontam que a abertura do sistema deve ocorrer por volta do dia 15 de março, com encerramento até o final de maio, possivelmente em 31 de maio de 2026, caso não haja mudanças no cronograma tradicional.

Ano-base e quem deve declarar

A declaração do Imposto de Renda 2026 terá como ano-base os rendimentos recebidos em 2025. Isso inclui salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, investimentos, ganhos de capital e outras fontes de renda tributáveis.

Devem declarar os contribuintes que se enquadrarem nos critérios definidos pela Receita Federal, como limite anual de rendimentos, posse de bens acima do valor estipulado ou realização de operações financeiras específicas. As regras detalhadas costumam ser divulgadas junto com o calendário oficial.

Organização antecipada evita problemas

Mesmo antes da confirmação das datas, a orientação é que os contribuintes comecem a se organizar. Além disso, reunir informes de rendimentos, comprovantes de despesas dedutíveis e documentos patrimoniais ajuda a evitar erros e atrasos na entrega.

A Receita Federal também costuma manter ferramentas digitais para preenchimento e envio da declaração, como o programa para computador e o sistema online, além do aplicativo para dispositivos móveis.

Contudo, a Receita Federal deve publicar o calendário oficial do Imposto de Renda 2026 nas próximas semanas.

Até lá, a recomendação é acompanhar os comunicados da Receita e se preparar com antecedência para cumprir o prazo sem contratempos.

