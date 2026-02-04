Campeãs brasileiras: três cervejas nacionais entram para a lista das melhores do mundo

Rótulos artesanais do Paraná e de São Paulo conquistaram medalhas de ouro no World Beer Cup 2025, maior concurso cervejeiro internacional

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil voltou a ganhar destaque no cenário cervejeiro internacional. Isso porque três cervejas artesanais nacionais conquistaram medalhas de ouro no World Beer Cup 2025.

O concurso, considerado o maior do mundo no setor, divulgou os resultados na última quinta-feira (1º), durante evento realizado em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Além disso, o desempenho brasileiro reforça o avanço da produção artesanal no país. Ao mesmo tempo, a premiação evidencia o reconhecimento internacional de rótulos que apostam em identidade, qualidade e inovação.

Cervejaria paranaense conquista dois ouros

Entre os destaques, a cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu, no Paraná, garantiu duas medalhas de ouro na competição. A Quadruppel 277 venceu a categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale após superar outras 37 cervejas inscritas.

A cerveja apresenta perfil intenso e complexo. Além disso, traz aromas de frutas passas, como tâmaras e ameixas, acompanhados por notas que lembram vinho do porto.

O processo produtivo inclui 12 meses de maturação em barril de castanheira, utilizado anteriormente no envelhecimento de cachaça. Dessa forma, o rótulo ganha profundidade e características marcantes, além da adição de melado.

Na mesma linha, a cerveja Canoa Quebrada também garantiu medalha de ouro na categoria Gose. Inspirada no estilo alemão, ela se destacou entre outras 45 cervejas.

O rótulo possui leve acidez, baixo amargor e final salgado. Além disso, leva maltes de trigo e cevada e ganhou identidade brasileira com a adição de caju.

Vale destacar que, em 2024, a Canoa Quebrada já havia conquistado medalha de prata na Copa Cerveja Brasil, promovida pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal.

Atualmente, ambos os rótulos podem ser encontrados no bar da cervejaria, no centro de Foz do Iguaçu.

São Paulo vence categoria de cerveja sem álcool

Enquanto isso, São Paulo também marcou presença entre os vencedores. A Sim! Cerveja, de Campinas, conquistou medalha de ouro na categoria Specialty Non-Alcohol Beer com o rótulo Melancia SOUR’n Salt.

A cervejaria se diferencia por ser a primeira do país focada exclusivamente na produção de cervejas sem álcool. Além disso, conta com uma planta própria dedicada a esse segmento.

A bebida apresenta coloração avermelhada e aspecto levemente turvo. Na composição, leva água, malte de cevada, lúpulo, melancia, hibisco e levedura.

No paladar, o rótulo combina acidez equilibrada com um leve toque salgado. Segundo a fabricante, a cerveja harmoniza bem com frutos do mar, saladas e carnes gordurosas. O teor alcoólico é de 0,3%, portanto dentro do limite permitido pela legislação brasileira, que autoriza até 0,5% para cervejas sem álcool.

Atualmente, a latinha de 350 ml é vendida por R$ 17,90 no e-commerce da marca. Já o kit com seis unidades sai por R$ 102.

Números do maior concurso cervejeiro do mundo

O World Beer Cup chegou à 16ª edição em 2025. Neste ano, o concurso avaliou 8.375 cervejas, produzidas por 1.761 cervejarias de 49 países. Para isso, a organização reuniu um painel de 265 juízes de 37 nacionalidades.

Como resultado, 334 rótulos receberam prêmios em 112 categorias. Entre os estilos mais concorridos, estiveram Juicy ou Hazy India Pale Ale, West Coast-Style India Pale Ale, American-Style India Pale Ale, German-Style Pilsener e Hoppy Lager.

Assim, o desempenho brasileiro reforça a presença do país entre os grandes nomes da produção cervejeira mundial.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!