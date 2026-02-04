Gastando pouco e com muito sabor: a carne macia que faz sucesso para fazer bife no dia a dia

Descubra cortes de carne saborosos, macios e com bom custo-benefício que fazem sucesso nas refeições cotidianas em casa

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Encontrar carnes saborosas e macias sem gastar muito pode ser um desafio com os preços altos da carne bovina. Porém, alguns cortes oferecem combinação perfeita entre textura suculenta, sabor e preço acessível, ideais para preparar bifes no dia a dia sem pesar no bolso.

Cortes versáteis, macios e acessíveis

Uma boa dica é escolher cortes com fibras mais curtas e sabor equilibrado. Assim, você garante bifes suculentos e fáceis de cozinhar, além de aproveitar melhor cada quilo de carne.

Alcatra se destaca por sua textura macia e sabor versátil. Esse corte fica entre os mais procurados para bife e oferece ótima relação custo-benefício — ele aceita bem fritar, grelhar ou assar.

Outro corte recomendado é o coxão mole, que apresenta fibras mais curtas e suculentas. Embora seja um pouco mais firme que cortes como filé mignon, quando fatiado corretamente e preparado com o ponto certo, ele fica macio e saboroso.

Além disso, a fraldinha também aparece como opção interessante. Ela costuma ser um pouco mais barata que os cortes nobres e agrada quem busca sabor sem abrir mão da maciez.

Opções menos óbvias que valem a pena

Se você quer economizar ainda mais, cortes como acém merecem atenção. Ele é considerado um dos cortes mais econômicos da carne bovina, mas pode surpreender quando preparado com cuidado.

Assim, o acém transforma-se em um bife suculento e saboroso, especialmente se você usar uma marinada ou cozinhar em fogo médio para preservar a maciez.

Outra boa alternativa é o miolo de paleta (ou coração da paleta), que costuma ter preço mais acessível e fibras curtas que respondem bem ao corte em bifes. Quando temperado e grelhado com atenção ao tempo de cozimento, esse corte entrega ótima textura e sabor.

Técnicas simples para deixar a carne mais macia

Mesmo os cortes econômicos podem ficar mais macios com alguns truques simples:

Marinar antes de cozinhar: ingredientes ácidos (como limão ou vinagre) ajudam a quebrar fibras mais rígidas e amaciar a carne.

Cozinhar no ponto certo: evitar fogo excessivamente alto e virar o bife apenas uma vez preserva suculência.

Cortar contra a fibra: esse passo reduz a sensação de dureza ao mastigar e resulta em um bife mais macio.

Por que vale investir em cortes acessíveis

Embora cortes mais nobres, como filé mignon ou picanha, sejam muito apreciados, eles não são essenciais para um bife saboroso no dia a dia. Cortes como alcatra, coxão mole, fraldinha e até acém entregam excelente custo-benefício quando preparados da maneira correta.

Dessa forma, você garante refeições saborosas sem comprometer o orçamento, e ainda consegue variar o cardápio com diferentes tipos de carne que rendem ótimos bifes, sanduíches ou até espetinhos.

