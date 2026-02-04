Mãe deixa criança sozinha com o celular e descobre um pedido de mais de R$ 23 mil pela Amazon

Pedido de 70 mil pirulitos feito por menino de 8 anos gerou cobrança de US$ 4,2 mil nos EUA; empresa devolveu o valor após repercussão do caso

Gustavo de Souza - 04 de fevereiro de 2026

Pacote da Amazon. (Foto: Captura/Youtube)

Holly LaFavers, moradora de Lexington, nos Estados Unidos, recebeu 22 caixas de mercadorias não planejadas em sua residência em um domingo pela manhã. O conteúdo consistia em mais de 70 mil pirulitos da marca Dum-Dums, entregues pela plataforma Amazon.

O pedido foi realizado por seu filho, Liam, de oito anos, que manuseava o dispositivo móvel da mãe sem supervisão direta. A criança selecionou os itens com a intenção de organizar um evento para amigos da vizinhança.

A cobrança total somou US$ 4,2 mil, o equivalente a cerca de R$ 23,8 mil na cotação atual. O débito automático comprometeu o saldo bancário da família de forma imediata, gerando um impasse financeiro para a responsável.

Processo de reembolso e destino dos produtos

Holly tentou cancelar a transação logo após identificar o erro, mas a política da plataforma restringe a devolução de itens classificados como alimentos. Diante do saldo negativo, ela utilizou redes sociais para tentar revender as caixas e recuperar parte do capital.

A história ganhou visibilidade em veículos de imprensa e fóruns de discussão sobre consumo. Após a ampla repercussão do caso, a Amazon optou por estornar o valor total pago pela consumidora como um gesto de cortesia.

Com o dinheiro recuperado, a família decidiu não prosseguir com a revenda e doou os pirulitos para instituições locais. Os doces foram distribuídos entre escolas, igrejas e estabelecimentos comerciais da região.

Controle parental e segurança em dispositivos

O episódio reforça a importância da configuração de ferramentas de controle parental em aparelhos eletrônicos. Empresas de tecnologia oferecem sistemas de senhas, biometria e confirmação em duas etapas para autorizar transações financeiras.

Especialistas em segurança digital orientam que métodos de pagamento não devem permanecer vinculados a perfis de fácil acesso para menores. A restrição de compras em aplicativos é uma das medidas preventivas mais recomendadas para evitar transações acidentais.

A fabricante dos doces envolvida no caso convidou a família para conhecer suas instalações industriais em Ohio. Como consequência doméstica, Liam teve o acesso a aplicativos de compras suspenso pela mãe por tempo indeterminado.

