Venda de terreno em Aparecida de Goiânia é cancelada após novo dono ficar 50 anos sem pagar mais nenhuma parcela

Comprador desapareceu logo após o primeiro pagamento e sequer foi encontrado para responder ao processo

Davi Galvão
Vista aérea de Aparecida de Goiânia
Vista aérea de Aparecida de Goiânia (Foto: Secom/Aparecida de Goiânia)

Uma venda de um terreno realizada há 50 anos, em Aparecida de Goiânia, foi oficialmente anulada pela Justiça após o comprador passar cinco décadas em inadimplência.

A decisão rescinde o contrato de um lote no Jardim Boa Esperança que teve apenas a primeira prestação quitada, ainda na década de 70, em um caso curioso revela um abandono que atravessou gerações.

O acordo firmado em 1975 previa que o terreno seria pago em 50 parcelas mensais, mas o adquirente desapareceu logo após o primeiro pagamento.

A empresa Cruzeiro Imóveis Ltda, representada pela advogada Fernanda Gomes Leite, conseguiu provar que o imóvel nunca recebeu uma construção sequer e acumula dívidas de impostos municipais há décadas.

Ao analisar o processo, a magistrada destacou que a falta de ação do comprador por tanto tempo configura a perda de seus direitos sobre o bem.

Juridicamente, o entendimento foi de que a manutenção do registro no cartório não refletia mais a realidade, já que o dono nunca exerceu a posse de fato.

“A inércia prolongada do promitente comprador caracteriza a perda do direito de exigir o cumprimento do contrato, autorizando a rescisão”, afirmou a juíza na sentença.

Como o comprador não foi encontrado para prestar esclarecimentos, ele foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública.

O réu ainda foi condenado a pagar as custas do processo e honorários de 10% sobre o valor da causa, embora o pagamento esteja suspenso por ele ser beneficiário da justiça gratuita.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

