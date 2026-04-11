A planta brasileira que turbina a memória, ajuda no foco e melhora a clareza mental, segundo pesquisas
Conhecida por suas propriedades medicinais, erva tem sido estudada por possíveis efeitos no cérebro e na concentração
Uma planta brasileira tem chamado a atenção de pesquisadores por seus possíveis efeitos positivos na memória, no foco e na clareza mental. Utilizada há anos na medicina tradicional, ela vem sendo analisada pela ciência moderna.
A planta em questão é o guaraná, conhecido por seu potencial estimulante natural e presença em diversos produtos consumidos no dia a dia.
Por que o guaraná chama atenção
O guaraná contém cafeína em alta concentração, além de outras substâncias bioativas.
Por isso, ele pode:
- aumentar o estado de alerta
- melhorar a concentração
- reduzir a sensação de cansaço
Além disso, seu efeito tende a ser mais gradual em comparação com outras fontes de cafeína.
O que dizem os estudos
Pesquisas indicam que o consumo moderado de guaraná pode contribuir para o desempenho cognitivo.
Isso inclui melhorias em:
- atenção
- memória de curto prazo
- tempo de resposta
Assim, o uso controlado pode ajudar em tarefas que exigem foco.
Outros benefícios associados
Além dos efeitos no cérebro, o guaraná também pode oferecer outros benefícios.
Entre eles:
- ação antioxidante
- auxílio no metabolismo
- sensação de energia
Dessa forma, ele se torna uma opção natural para quem busca mais disposição.
Consumo exige equilíbrio
Apesar dos benefícios, o consumo deve ser feito com cautela.
O excesso de cafeína pode causar, ansiedade, além de insônia e aumento da frequência cardíaca.
Por isso, a recomendação é sempre manter moderação.
Não substitui hábitos saudáveis
O uso da planta não substitui cuidados essenciais.
Além disso, sono adequado, alimentação equilibrada e prática de atividades físicas continuam sendo fundamentais para a saúde mental.
Assim, o guaraná pode atuar como complemento, e não como solução única.
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