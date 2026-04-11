A planta brasileira que turbina a memória, ajuda no foco e melhora a clareza mental, segundo pesquisas

Conhecida por suas propriedades medicinais, erva tem sido estudada por possíveis efeitos no cérebro e na concentração

Gabriel Yuri Souto - 11 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Fapeam)

Uma planta brasileira tem chamado a atenção de pesquisadores por seus possíveis efeitos positivos na memória, no foco e na clareza mental. Utilizada há anos na medicina tradicional, ela vem sendo analisada pela ciência moderna.

A planta em questão é o guaraná, conhecido por seu potencial estimulante natural e presença em diversos produtos consumidos no dia a dia.

Por que o guaraná chama atenção

O guaraná contém cafeína em alta concentração, além de outras substâncias bioativas.

Por isso, ele pode:

aumentar o estado de alerta

melhorar a concentração

reduzir a sensação de cansaço

Além disso, seu efeito tende a ser mais gradual em comparação com outras fontes de cafeína.

O que dizem os estudos

Pesquisas indicam que o consumo moderado de guaraná pode contribuir para o desempenho cognitivo.

Isso inclui melhorias em:

atenção

memória de curto prazo

tempo de resposta

Assim, o uso controlado pode ajudar em tarefas que exigem foco.

Outros benefícios associados

Além dos efeitos no cérebro, o guaraná também pode oferecer outros benefícios.

Entre eles:

ação antioxidante

auxílio no metabolismo

sensação de energia

Dessa forma, ele se torna uma opção natural para quem busca mais disposição.

Consumo exige equilíbrio

Apesar dos benefícios, o consumo deve ser feito com cautela.

O excesso de cafeína pode causar, ansiedade, além de insônia e aumento da frequência cardíaca.

Por isso, a recomendação é sempre manter moderação.

Não substitui hábitos saudáveis

O uso da planta não substitui cuidados essenciais.

Além disso, sono adequado, alimentação equilibrada e prática de atividades físicas continuam sendo fundamentais para a saúde mental.

Assim, o guaraná pode atuar como complemento, e não como solução única.

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