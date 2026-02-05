Confortável e barato, tênis da década de 70 que pode ser usado por homem e mulher volta com tudo e é tendência para 2026

Clássico criado para o esporte reaparece nas ruas, atravessa gerações e se firma como aposta forte da moda em 2026

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Poucos tênis conseguem atravessar gerações sem desaparecer do radar da moda. Além disso, menos modelos ainda conseguem retornar com tanta força e conquistar um novo público.

Em 2026, o Nike Cortez, um calçado criado no fim dos anos 60 e lançado nos anos 70 reaparece como símbolo desse resgate, unindo conforto, preço acessível e identidade unissex.

Inicialmente desenvolvido para o esporte, o modelo chama atenção pela simplicidade do design e pela funcionalidade.

Dessa forma, ele se consolida como uma escolha prática para diferentes idades, estilos e rotinas, transitando com facilidade entre o visual urbano e o casual.

Uma ideia simples que mudou tudo

Criado no fim dos anos 60 e lançado oficialmente nos anos 70, o modelo apresentou uma proposta considerada inovadora para a época. Em vez de solados rígidos, passou a adotar uma sola mais macia e contínua.

Com isso, conseguiu absorver melhor o impacto ao caminhar e correr.

Como resultado, o conforto aumentou de forma significativa. Além disso, a durabilidade também se tornou um diferencial. Por esse motivo, o tênis passou a atender tanto atletas quanto pessoas comuns, o que ajuda a explicar sua permanência no mercado ao longo das décadas.

Ao mesmo tempo, o formato simples contribuiu para consolidar o modelo como um tênis unissex, funcional e acessível para o dia a dia.

A engenharia por trás do clássico

Segundo o Department of Nike Archives, o tênis surgiu a partir da visão de Bill Bowerman, cofundador da marca e treinador de atletismo. Desde o início, Bowerman buscava criar um calçado leve, resistente e confortável.

Dessa maneira, o objetivo era melhorar o desempenho esportivo sem comprometer a durabilidade.

Com essa proposta clara, o modelo ganhou espaço rapidamente. Com o passar do tempo, deixou as pistas e passou a circular também pelas ruas. Ainda assim, manteve a essência esportiva, enquanto dialogava cada vez mais com a moda urbana.

Da cultura pop à Geração Z

O design simples e funcional ajudou o tênis a atravessar diferentes gerações. Além disso, o modelo permaneceu presente na cultura popular ao longo dos anos.

Nos anos 70, ganhou destaque ao aparecer nos pés de Farrah Fawcett. Mais tarde, reforçou o status icônico após surgir no filme Forrest Gump.

Em 2026, no entanto, o protagonismo muda de mãos. Agora, as principais referências da Geração Z impulsionam o retorno do modelo. Segundo a Teen Vogue, a cantora Olivia Rodrigo apareceu em Londres usando uma versão em nylon vermelho com detalhes em camurça.

Essa escolha reflete uma mudança clara no estilo atual. Enquanto os tênis brancos combinados com jeans perdem espaço, novos favoritos ganham força.

Além disso, ao usar o modelo com peças básicas, como regata branca e leggings, a artista mostra como o clássico funciona dentro do minimalismo prático que domina a moda contemporânea.

Como usar o tênis em 2026

A versatilidade explica por que o Nike Cortez continua aparecendo entre as principais tendências globais. Para quem deseja usar o modelo de forma atual e equilibrada, algumas combinações se destacam.

Por exemplo, a alfaiataria esportiva surge como uma das apostas mais fortes. Calças de corte reto e tecidos mais elegantes criam contraste com o visual esportivo do tênis.

Além disso, o visual casual clássico segue eficiente, com jeans e camiseta valorizando a história do modelo. Já no contraste urbano, o uso com shorts ou vestidos garante conforto para a rotina da cidade sem perder impacto visual.

Por fim, mesmo com a ascensão de tendências como o salto que virou escolha das mulheres elegantes em 2026, deixando plataformas e saltos finos de lado, o Nike Cortez mantém espaço garantido no uso diário.

