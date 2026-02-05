Luz de advertência laranja passa a ser obrigatória nos carros em 2026

Espanha vai substituir o triângulo de sinalização por luz laranja V16 em rodovias a partir de 2026, com foco em segurança

Gustavo de Souza - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A sinalização de emergência nas estradas europeias está prestes a mudar. A partir de 1º de janeiro de 2026, a Espanha tornará obrigatória a luz de advertência laranja V16 em autoestradas e vias expressas, aposentando o tradicional triângulo de sinalização nesses locais.

A medida busca reduzir acidentes secundários e proteger motoristas em panes e colisões.

A mudança já desperta atenção de outros países e levanta dúvidas entre condutores estrangeiros.

O que é a luz V16 e por que ela substitui o triângulo

A luz V16 é um dispositivo luminoso portátil, de cor amarela/laranja, que pode ser fixado no teto do carro. O principal ganho é a segurança: o motorista não precisa sair do veículo para sinalizar a via.

O feixe luminoso é visível a até 1 km de distância, permitindo que outros condutores reajam com antecedência. Em situações de baixa visibilidade, essa diferença pode ser decisiva.

Outro avanço é tecnológico. Ao ser acionada, a V16 transmite automaticamente a localização do veículo aos serviços de emergência por meio de um cartão SIM integrado.

Quando a luz será obrigatória e quanto custa

A obrigatoriedade vale para veículos matriculados na Espanha que circularem em autoestradas e vias expressas a partir de 2026. Em áreas urbanas e estradas rurais, o triângulo ainda poderá ser utilizado.

O preço da luz V16 varia entre 30 e 60 euros (aproximadamente R$ 187 a R$ 374). Autoridades espanholas defendem que o custo é compensado pela redução de riscos e pelo ganho em resposta emergencial.

Veículos registrados em outros países não são obrigados a adquirir a V16 para circular na Espanha, segundo a autoridade de trânsito local.

E no Brasil, o que diz o Código de Trânsito

No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não há previsão para adoção da luz V16. A legislação atual exige a sinalização de emergência com pisca-alerta e triângulo, conforme os artigos 225 e 46 do CTB.

A Resolução do CONTRAN nº 36/98 determina a colocação do triângulo a 30 metros da traseira do veículo, em local visível.

Em casos como derramamento de carga, a sinalização pode ser complementada por dispositivos laranja e brancos, como cones e balizadores.

Por enquanto, a V16 permanece como uma inovação europeia. Mas o movimento espanhol indica que a sinalização de emergência pode entrar em uma nova era.

