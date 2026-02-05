Operação em Goiás investiga grupo que forjou mandados de prisão contra Lula e Alexandre de Moraes

Para praticar os crimes, suspeitos alteravam sistemas incluindo o Banco Nacional de Mandados de Prisão e processos eletrônicos do Projudi/TJGO

Davi Galvão - 05 de fevereiro de 2026

Alexandre de Moraes e Lula foram alvo de grupo que forjou falsos mandados de prisão. (Foto: Luiz Silveira/STF/Agência Brasil)

A Polícia Civil de Goiás realizou, na manhã desta quarta-feira (05), uma operação para desarticular um esquema de fraudes cibernéticas com atuação em diferentes estados.

Entre as identidades usadas de forma indevida pelos investigados estão as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva além do ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de adulterar sistemas oficiais do Judiciário, incluindo o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e processos eletrônicos do Projudi/TJGO.

No ambiente digital, teriam sido inseridos mandados de prisão inexistentes e documentos falsificados que imitavam decisões judiciais legítimas.

A ofensiva foi conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) e contou com a participação do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás, além do apoio das polícias civis de Minas Gerais e do Distrito Federal.

Mais informações devem ser reveladas ao longo da manhã pela Polícia Civil (PC).

