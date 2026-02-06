Apostadores em Goiás e no DF levam bolada após acertarem dezenas de Mega-Sena

Próximo sorteio acontece neste sábado (07), e deverá ter um prêmio estimado em R$ 40 milhões

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2026

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

Duas apostas de Goiás e duas de Brasília levaram uma bolada na Mega-Sena de número 2969, cujo sorteio foi realizado nesta quinta-feira (06). Os prêmios variaram entre R$ 26 mil e R$ 78 mil.

Os sorteados tiveram cinco acertos, garantindo a premiação. Em Goiás, as cidades de Formosa e Uruaçu foram as “bolas da vez”, levando, respectivamente, R$ 52 mil e R$ 78 mil, ambas em bilhetes físicos e a primeira em um bolão.

Já as apostas do Distrito Federal (DF) conseguiram prêmios iguais, ambas em apostas simples e com bilhetes físicos, totalizando R$ 26 mil para cada.

Todas as “fézinhas” foram feitas em loterias presenciais, sendo a de Formosa a Lotérica Formosa, e em Uruaçu foi na Loteria Paraíso da Sorte.

Somando as apostas acima, o valor alcança a casa dos R$ 182 mil em premiações.

No DF, as unidades onde foram realizadas as apostas foram a Lotérica Anpris Serv e a Lotérica Estrela. Apenas uma aposta, no Brasil inteiro, conseguiu seis acertos e levou o impressionante prêmio acumulado de R$ 141 milhões, realizada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Confira os números sorteados:

01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32

A próxima Mega-Sena será sorteada neste sábado (07), e deverá ter um prêmio estimado em R$ 40 milhões. O sorteio é transmitido pelo canal da Caixa Econômica Federal. Você confere o resultado atualizado no site do Portal 6.

