3 tipos de óleos baratos que dão brilho e acabam de vez com o frizz do cabelo

Entender a causa do problema é o primeiro passo para resolver de vez

Magno Oliver - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Quando as temperaturas caem, os cuidados com os cabelos precisam ir além da estética. O inverno combina ar seco, baixa umidade e maior uso de ferramentas térmicas, fatores que alteram diretamente a estrutura dos fios.

O resultado mais comum é o frizz, acompanhado de opacidade, aspereza e dificuldade de alinhamento. Do ponto de vista técnico, o frizz não surge por acaso.

Os Dermatologistas explicam que ele está associado principalmente à perda de água da fibra capilar e à abertura das cutículas, o que aumenta o atrito entre os fios e favorece o arrepiamento.

Processos químicos, como coloração e alisamento, intensificam esse quadro ao comprometer a camada lipídica natural do cabelo.

Especialistas explicam que o uso de óleos vegetais cosméticos atua como uma estratégia eficaz para minimizar o problema.

Esses ativos formam um filme protetor ao redor do fio, reduzem a perda de umidade e ajudam a devolver peso e maleabilidade, sem necessidade de produtos caros. Usuários do Reddit elencaram em um fórum participativo 3 boas indicações em conta para você se livrar desse problema.

1. Óleo de Argan e Macadâmia Borabella (A partir de R$ 43)

Amplamente estudado, o óleo de argan é rico em ácidos graxos essenciais e vitamina E, substâncias que auxiliam na reposição lipídica da fibra capilar. Sua ação contribui para o alinhamento das cutículas, refletindo mais luz e aumentando o brilho.

Por ter textura leve, é indicado para uso diário como finalizador, inclusive em cabelos finos. Também apresenta boa performance na proteção térmica, reduzindo danos causados por secador e chapinha.

2. Óleo de Maracujá associado ao D-Pantenol (A partir de R$ 15)

O óleo de maracujá possui alto teor de ácidos linoleicos, que ajudam a manter a hidratação natural do fio. Quando combinado ao D-Pantenol, ativo reconhecido por sua capacidade de retenção hídrica, o resultado é um cabelo mais flexível e menos suscetível ao frizz.

Essa composição é especialmente recomendada para cabelos porosos, que absorvem e perdem água com facilidade. Pode ser utilizado como finalizador, tratamento de umectação ou pré-lavagem.

3. Óleo de Macadâmia combinado a óleos vegetais (A partir de R$ 16)

O óleo de macadâmia se destaca por sua semelhança com os lipídios naturais do cabelo humano. Essa característica favorece a reconstrução da barreira protetora do fio, tornando-o mais resistente ao ressecamento.

Quando associado a óleos como argan e linhaça, potencializa o selamento das cutículas, reduz pontas duplas e proporciona controle prolongado do frizz, sendo indicado para cabelos quimicamente tratados ou muito sensibilizados.

