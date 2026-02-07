Conflitos, ameaças e medo: o que se sabe sobre o caso do homem morto a facadas por jovem em Anápolis

Relacionamento entre vítima e suposta autora havia começado há cerca de um mês, mas era marcado por episódios de tensão

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2026

Homem foi morto por jovem dentro de casa, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O óbito de um homem de 51 anos, morto a facadas dentro de casa no bairro São Joaquim, em Anápolis, na madrugada deste sábado (07), foi precedido por dias de conflitos, ameaças e um pedido recente de medida protetiva registrado pela companheira, uma jovem de 27 anos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o relacionamento entre os dois havia começado há cerca de um mês, mas era marcado por episódios de tensão.

Eles teriam se conhecido pela internet, sendo que a vítima fatal teria vindo de São Paulo para Anápolis, no dia 29 de janeiro.

Contudo, a jovem precisou viajar para o Rio de Janeiro e, enquanto ela estava lá, o homem teria proferido diversas ofensas, dizendo que “os anapolinos são lixo” e que Anápolis “não era lugar de se morar”.

Quando a jovem voltou, dois dias antes do homicídio, ela teria sido ameaçada com uma faca, o que a levou a pedir medidas protetivas de urgência.

Triste final

Na madrugada de sábado (07), a Polícia Militar (PM) foi acionada pela própria jovem, que relatou estar sendo agredida pelo companheiro.

Aos policiais, ela afirmou que o homem tentou asfixiá-la, o que teria motivado a reação. Durante a luta, ela desferiu golpes de faca contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima.

Diante da situação, equipes da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e da Polícia Científica assumiram a ocorrência para os procedimentos periciais e início das investigações.

A jovem foi presa em flagrante e encaminhada à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento à Polícia Civil.

O caso segue sob apuração para esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo a alegação de legítima defesa e o histórico de violência doméstica envolvendo o casal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!