Jovem alega legítima defesa após companheiro morrer esfaqueado em Anápolis

Suspeita acionou a polícia logo em seguida e relatou que já tinha pedido medida protetiva dois dias antes

Natália Sezil - 07 de fevereiro de 2026

Jovem esfaqueou o companheiro dentro de casa. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 27 anos, foi presa após esfaquear o companheiro, de 51 anos, dentro de casa, no bairro São Joaquim, em Anápolis. A situação aconteceu no início da madrugada deste sábado (07).

Ela acionou a Polícia Militar (PM) logo depois, relatando que estava sendo agredida pelo homem e que efetuou as facadas para se defender. Também explicou que já tinha solicitado uma medida protetiva na última quinta-feira (05).

Quando as autoridades chegaram ao local, a jovem afirmou que o companheiro teria tentado asfixiá-la.

Ela foi presa e conduzida até a Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) determinou pela abertura de uma investigação e ouviu a suspeita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu à ocorrência, mas pôde apenas constatar o óbito. Diante disso, foram acionadas a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e a Polícia Científica.

Além disso, o Corpo de Bombeiros auxiliou na retirada do corpo da vítima. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que devem tomar as próximas medidas cabíveis.

