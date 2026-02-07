Grávida de 25 anos é encontrada ensanguentada após ser baleada em frente a bar, em Itumbiara

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital, enquanto a polícia busca identificar o autor dos disparos

Ícaro Gonçalves - 07 de fevereiro de 2026

Uma jovem grávida foi baleada na madrugada deste sábado (07), em Itumbiara, após uma discussão em frente a um bar na Avenida Tancredo Neves.

Conforme apurado pelo Portal 6, a jovem gestante, de 25 anos, estava em frente à distribuidora de bebidas pouco antes das 6h da manhã, quando um homem chegou ao local dirigindo um veículo prata e iniciou uma conversa com ela.

Em determinado momento, a situação evoluiu para uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria agredido a vítima com tapas no rosto, e ela reagiu arremessando um copo contra o agressor.

Na sequência, o suspeito sacou uma arma de fogo, passou a agredir a jovem com coronhadas. Logo depois, ele efetuou um disparo que a atingiu no tórax. Após o ataque, o autor fugiu do local antes da chegada das equipes policiais.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontraram a vítima caída na calçada do estabelecimento, com ferimento na região do tórax e cercada por populares.

Os policiais também encontraram uma cápsula de munição calibre 9 milímetros ao lado da jovem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para fazer os primeiros socorros ainda no local e, logo depois, encaminhou a vítima ao Hospital São Marcos.

Ela recebeu atendimento médico e permanecia sem condições de prestar informações. O estado de saúde e possíveis complicações relacionadas à gestação não foram divulgados. O suspeito pelo crime ainda não foi encontrado.

