JBS abre 270 vagas de emprego em Goiás; veja cidades e como se candidatar

Candidatos devem estar atentos ao local que pretendem se candidatar, pois cada um possui informações de contato distintas

Davi Galvão - 05 de fevereiro de 2026

Imagem mostra colaborador da JBS. (Foto: Divulgação/JBS)

A JBS está com 270 vagas de emprego abertas em Goiás, distribuídas entre unidades localizadas em Goiânia, Senador Canedo, Itumbiara, São Luís de Montes Belos, Porangatu e Mozarlândia.

As oportunidades contemplam diferentes áreas, níveis de escolaridade e também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Itumbiara

A maior concentração de vagas está em Itumbiara, onde a JBS Couros oferece 114 oportunidades, distribuídas para ajudante de produção, operador de produção (níveis I, II e III), operador de máquinas e equipamentos, classificador, mecânico de manutenção III.

Além disso, a empresa também oferece opções no Programa Evoluir, voltado a jovens aprendizes de 18 a 23 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Para as funções operacionais, não é exigida experiência.

Os currículos podem ser enviados para [email protected], pelo WhatsApp (64) 3404-4015 ou entregues presencialmente na unidade, localizada na Via Expresso Júlio Borges de Souza, nº 4450.

Mozarlândia

Em Mozarlândia, a unidade da Friboi abriu 81 vagas, sendo a maioria para operador de produção, função que também não exige experiência.

Há ainda oportunidades para desossador, refilador, supervisor de higienização, operador de higienização e gerente de Recursos Humanos. Os interessados devem encaminhar currículo para [email protected].

Goiânia

Já em Goiânia, a Friboi disponibiliza 39 vagas para operador de produção, operador de armazenagem e expedição, operador de higienização e jovens aprendizes. As vagas não exigem experiência.

O envio de currículos pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na unidade da Avenida Lago Azul, no Setor Chácaras Mansões Rosas de Ouro, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 07h30.

Porangatu

Em Porangatu, a JBS Couros abriu 20 vagas, sendo 15 destinadas a jovens aprendizes sem necessidade de experiência. Também há oportunidades para supervisor de Recursos Humanos, analista fiscal júnior, comprador, mecânico de produção e eletricista de manutenção.

Os currículos devem ser enviados exclusivamente pelo WhatsApp (62) 3363-9708.

Senador Canedo

A unidade da Friboi em Senador Canedo oferece 15 vagas, sendo 10 para operador de produção e cinco para operador de higienização, todas sem exigência de experiência.

As entrevistas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 07h às 08h, diretamente na unidade localizada na Alameda Perimetral Norte, nº 6124. Também é possível enviar currículo para [email protected].

São Luís de Montes Belos

Já em São Luís de Montes Belos, a JBS Couros abriu uma vaga para analista de processos júnior.

Para concorrer, é necessário ensino superior completo em Engenharia de Produção ou áreas afins, além de experiência e conhecimentos específicos.

O currículo deve ser enviado para [email protected] ou pelo WhatsApp (64) 3671-9721.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!