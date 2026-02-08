Signos que precisam se preocupar, pois estão andando com uma pessoa falsa que vai apunhalar pelas costas em breve

Astrologia aponta que alguns signos devem abrir os olhos para amizades e relações que escondem falsidade e interesses ocultos

Layne Brito - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Zarina Khalilova/Pexels)

Nem toda amizade é tão sincera quanto parece. Em alguns momentos, os astros apontam que determinadas relações carregam intenções ocultas, inveja disfarçada ou interesses que podem resultar em traição.

Segundo a astrologia, alguns signos do zodíaco estão mais vulneráveis a esse tipo de situação e precisam observar com cuidado quem realmente caminha ao seu lado.

Signos em alerta

1. Câncer

Sensível e emocional, Câncer costuma confiar profundamente em quem demonstra cuidado e proximidade. O problema é que essa entrega pode ser usada por pessoas falsas, que se aproveitam da vulnerabilidade para benefício próprio e acabam decepcionando.

2. Libra

Librianos evitam conflitos a qualquer custo e, muitas vezes, preferem ignorar sinais claros de falsidade para manter a harmonia. Essa postura pode abrir espaço para pessoas manipuladoras, que agem nos bastidores e traem a confiança quando menos se espera.

3. Peixes

Empático e sonhador, Peixes tende a enxergar o lado bom de todos. Essa visão idealizada pode fazer com que o pisciano seja enganado por quem finge amizade, mas espalha intrigas ou age com deslealdade.

4.Leão

Apesar da autoconfiança, Leão costuma atrair pessoas invejosas por conta do seu brilho natural. Nem todos que elogiam ou demonstram admiração são sinceros, e algumas dessas relações podem esconder competição e falsidade.

O recado dos astros é direto: observe atitudes, não discursos. Quem é verdadeiro se mostra nos detalhes, enquanto a falsidade costuma aparecer em pequenos gestos e contradições.

Se algo não parece certo, confie na sua intuição. Às vezes, se afastar no momento certo é a melhor forma de evitar uma traição que poderia machucar muito mais.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!