Rica em fibras e perfeita para acompanhar o iogurte, esta é a melhor fruta para se comer no café da manhã

Fácil de encontrar, acessível e altamente nutritiva, a fruta se destaca por melhorar a digestão, garantir saciedade e contribuir para a saúde intestinal logo nas primeiras horas do dia

Isabella Valverde - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Marvin Bayer)

Começar o dia com escolhas alimentares equilibradas faz toda a diferença para a saúde e o bem-estar. Entre as opções mais recomendadas por nutricionistas, uma fruta simples e bastante popular no Brasil se destaca como a melhor aliada do café da manhã: o mamão.

Rico em fibras, vitaminas e enzimas digestivas, o mamão auxilia diretamente no funcionamento do intestino, ajuda a manter a saciedade por mais tempo e fornece energia de forma leve e natural. Por isso, é considerado uma das frutas mais completas para ser consumida logo ao acordar.

Um dos principais benefícios do mamão está na presença da papaína, uma enzima que facilita a digestão das proteínas e contribui para evitar desconfortos gastrointestinais, como inchaço e sensação de estufamento.

Esse efeito é potencializado quando a fruta é combinada com alimentos probióticos, como o iogurte natural.

Além das fibras, o mamão é fonte de vitamina C, vitamina A e antioxidantes, nutrientes importantes para fortalecer o sistema imunológico, cuidar da saúde da pele e combater os radicais livres.

Seu consumo regular também está associado ao controle do colesterol e à melhora do trânsito intestinal.

Versátil, o mamão pode ser consumido puro, em vitaminas, com aveia ou granola, mas a combinação com iogurte é uma das mais indicadas para quem busca um café da manhã equilibrado, nutritivo e de fácil digestão.

A mistura une fibras, proteínas e probióticos, promovendo saciedade e equilíbrio intestinal ao longo do dia.

Por ser acessível, fácil de encontrar e simples de preparar, o mamão se consolida como uma escolha prática e eficiente para quem deseja começar a rotina alimentar com mais saúde e disposição.

