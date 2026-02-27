Infração comum ao transitar em túneis pode pesar no bolso e na CNH

Saiba qual pequena atitude faz grande diferença na direção ao passar por um túnel; se esquecer disto rende multa e pontos na carteira

Gustavo de Souza - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Entrar em um túnel pode parecer um detalhe na rotina de quem dirige todos os dias. Mas um hábito comum pode resultar em multa e pontos na carteira: esquecer de ligar o farol baixo.

A regra não depende do horário. Mesmo durante o dia, a legislação brasileira exige que os veículos circulem com a luz baixa acesa dentro de túneis.

O que diz o Código de Trânsito

O artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que é infração deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite e também de dia em túneis, além de situações como chuva, neblina ou cerração.

A redação atual foi reforçada pela Lei nº 14.071/2020, que tornou mais específicas as regras relacionadas ao uso dos faróis.

Quanto custa a infração

Deixar de acender o farol baixo em túnel é considerado infração média.

A penalidade prevista é:

Multa de R$ 130,16;

Quatro pontos na CNH.

Embora o valor possa parecer baixo, o acúmulo de pontos pode levar a processos de suspensão do direito de dirigir.

Por que a exigência existe

A justificativa é técnica. Ao entrar em um túnel, há uma mudança brusca de luminosidade, o que pode reduzir a visibilidade do veículo para os demais condutores.

O farol baixo não serve apenas para iluminar a via, mas para tornar o veículo visível. A medida busca reduzir riscos de colisões, especialmente em locais com fluxo intenso.

Outras situações em que o farol é obrigatório

A legislação também estabelece que:

À noite, a luz baixa deve permanecer acesa em qualquer via;

Durante o dia, o uso é obrigatório em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;

Motocicletas, motonetas e ciclomotores devem circular sempre com o farol aceso;

Veículos de transporte coletivo nas faixas a eles destinadas também devem manter iluminação ativa.

O descuido pode parecer pequeno, mas a infração é automática quando constatada.

