Garoto de 12 anos recria “raio da morte” de Arquimedes e testa teoria milenar

Estudante canadense testa em laboratório a concentração de luz por espelhos e mede o aumento real de temperatura no alvo

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/History)

Uma ideia que atravessou mais de dois mil anos ganhou fôlego novamente em um laboratório escolar no Canadá.

Intrigado com a história do “raio da morte” de Arquimedes, filósofo grego, um estudante de 12 anos decidiu investigar se era possível colocar a ideia em prática.

Brenden Sener, de Londres, em Ontário, desenvolveu um experimento para testar a concentração de luz por espelhos — fenômeno óptico associado ao episódio histórico do cerco a Siracusa, em 212 a.C., que contou com a ajuda das tecnologias pensadas por Arquimedes.

Segundo relatos posteriores, o filósofo teria usado espelhos para refletir a luz solar contra navios romanos, o que provocou incêndios. Não há, porém, comprovação documental ou arqueológica do artefato.

Em ambiente controlado, o estudante montou um sistema com quatro espelhos côncavos e lâmpadas de aquecimento de 50 W e 100 W.

Com auxílio de um termômetro infravermelho, mediu a variação de temperatura conforme aumentava o número de refletores.

As medições foram repetidas para garantir maior confiabilidade dos dados. Os resultados indicaram que a temperatura do alvo subia progressivamente à medida que mais espelhos eram adicionados ao sistema.

No cenário com maior potência e quatro espelhos, o ponto focal ultrapassou 50 °C, partindo de cerca de 21 °C. O objetivo não era provocar combustão, mas observar o aquecimento mensurável.

O experimento escolar não comprova o uso militar na Antiguidade, mas reforça que o princípio físico é real.

