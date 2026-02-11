Adeus, falta de água: adolescente de 14 anos cria máquina para “fabricar” água em tempos de seca

Criado por Jia Mingxuan, adolescente de 14 anos, o sistema condensa a umidade do ar e irriga mudas sozinho, sem energia, bombas ou reservatórios.

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

A falta de acesso à água potável é um problema que assola diversos países, em regiões áridas.

Pensando em mitigar esse problema, um jovem prodígio pensou em uma solução inteligente — e ainda melhor, sem precisar de energia elétrica: esse é um resumo da descoberta de Jia Mingxuan, adolescente de 14 anos que desenvolveu um sistema capaz de “fabricar” água a partir do ar.

A proposta do sistema é simples: aproveitar a umidade que já existe no ar, transformá-la em água líquida e levá-la direto para a raiz das mudas. Tudo isso funciona sem uso de energia elétrica.

A origem da ideia

A invenção surgiu em Chifeng, uma região da China muito afetada pela desertificação — morte de uma vegetação que antes era fértil. A região faz parte do programa Grande Muralha Verde do Norte da China, que atualmente é considerado o maior processo de reflorestamento do mundo.

A ideia tem o objetivo de aumentar a taxa de sobrevivência das árvores no período mais crítico delas, que é justamente nos após o plantio.

A ciência por trás

A inspiração veio de uma observação cotidiana. Jia percebeu que, em dias frios, gotas de água se formavam em superfícies mais geladas da cozinha, resultado da condensação do vapor presente no ar.

A partir disso, ele imaginou se o mesmo princípio poderia funcionar na natureza, especialmente em regiões secas. A meta era ajudar mudas recém-plantadas a resistirem quando a água é escassa.

Usando tubos de aço e garrafas plásticas reaproveitadas, o adolescente criou um dispositivo que aproveita a diferença de temperatura entre o solo e o ar para “formar” água, usada de forma direta e sem desperdício.

Uso atual da tecnologia

Hoje, Jia trabalha com pesquisadores em Xangai para melhorar o projeto e estudar formas de produzir a tecnologia em maior escala. Especialistas acreditam que a ideia pode ser adaptada para outras regiões secas do mundo, e pode levar água para diversos locais, dado o uso efetivo na China.

