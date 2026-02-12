Álcool ou gasolina? Frentistas revelam qual compensa mais na hora de abastecer
Com os preços variando nos postos de todo Brasil, profissionais que trabalham explicam quando o etanol vale mais a pena
A dúvida é antiga e sempre volta quando os preços dos combustíveis sobem: afinal, compensa mais abastecer com álcool (etanol) ou gasolina?
Em meio às constantes variações nos postos, frentistas explicam que a resposta depende principalmente de um cálculo simples — e do perfil do motorista.
Segundo os profissionais, muitos consumidores ainda escolhem o combustível apenas pelo valor mais baixo exibido na bomba, mas essa decisão nem sempre representa economia real.
A regra dos 70%
A orientação mais conhecida — e reforçada pelos frentistas — é a chamada “regra dos 70%”.
Funciona assim: o preço do etanol deve ser, no máximo, 70% do valor da gasolina para compensar financeiramente.
Na prática, se a gasolina custa R$ 6,00, o etanol só vale a pena se estiver até R$ 4,20. Acima disso, a gasolina tende a oferecer melhor custo-benefício.
Isso acontece porque o etanol rende menos no motor. Em média, o consumo é cerca de 30% maior em comparação com a gasolina, especialmente em veículos flex.
“Tem cliente que vê o etanol mais barato e já pede para abastecer, mas quando a gente faz a conta, percebe que a gasolina compensa mais”, relata um frentista que trabalha há mais de dez anos no setor.
Diferença no rendimento
Além do preço, outro fator importante é o rendimento do combustível.
A gasolina costuma garantir maior autonomia, ou seja, o carro roda mais quilômetros com a mesma quantidade no tanque.
Por outro lado, o etanol tem algumas vantagens:
- É considerado menos poluente.
- Pode proporcionar melhor desempenho em alguns veículos.
- Geralmente tem preço mais competitivo em estados produtores, como Goiás.
Mesmo assim, especialistas alertam que a economia real só é confirmada após analisar o consumo médio do próprio carro.
E quando os preços estão próximos?
Quando a diferença entre álcool e gasolina é pequena, a tendência é que a gasolina seja mais vantajosa.
Isso porque o motorista precisará abastecer menos vezes ao longo do mês.
Frentistas afirmam que muitos consumidores optam pela gasolina justamente para evitar visitas frequentes ao posto.
“Se a diferença for de poucos centavos, a gasolina compensa. O carro anda mais e o motorista passa menos aperto”, explica outro profissional.
O que observar antes de abastecer
Para decidir corretamente, o motorista deve:
- Verificar o preço atualizado dos dois combustíveis.
- Fazer o cálculo dos 70%.
- Considerar o consumo médio do veículo.
- Avaliar o orçamento mensal
Em períodos de instabilidade nos preços dos combustíveis, acompanhar as variações nos postos de Anápolis e região pode fazer diferença no bolso ao fim do mês.
No fim das contas, não existe uma resposta única para todos os motoristas.
A escolha entre álcool ou gasolina depende da matemática — e da atenção na hora de abastecer.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!